Todas las películas y series de Marvel que llegan en 2023: calendario de estrenos del MCU en el inicio de la Fase 5

El dominio de Hollywood por parte de Marvel durante los últimos años es indiscutible. Sin embargo, la Fase 4 de su universo de superhéroes no generó tanto entusiasmo como las tres anteriores, por lo que seguro que el estudio está deseando cambiar eso con la Fase 5 que arranca en 2023 con el lanzamiento de 'Ant-Man y la Avispa: Quantumania'.

Por ese motivo, a continuación vamos a repasar todos los estrenos de Marvel en 2023, un año con nueve novedades entre películas para cines y series destinadas a Disney+, sobresaliendo títulos como 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' o 'Secret Invasion'. Además, iremos actualizando este calendario de lanzamiento a medida que haya novedades y podréis encontrarlo tanto centrado solamente en películas y series como un repaso global al final de todo.

Orden de estreno de las películas

'Ant-Man y la Avispa: Quantumania' ('Ant-Man and The Wasp: Quantumania')

El regreso de Kang, el villano interpretado por Jonathan Majors llamado a llenar el enorme vacío dejado por Thanos. Eso sí, tiene pinta de dejar de lado el humor más ligero de las dos anteriores aventuras en solitario del superhéroe interpretado por Paul Rudd en beneficio de un enfoque más al uso dentro de este universo.

Estreno en cines el 17 de febrero de 2023

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' ('Guardians of the Galaxy Vol. 3')

El final de la trilogía de James Gunn, sin duda el director que ha exhibido más personalidad dentro de este universo. Además, será la despedida de esta versión del grupo de superhéroes, por lo que ya podemos ir preparándonos para la muerte de alguno de ellos.

Estreno en cines el 5 de mayo de 2023

'The Marvels'

Una especie de secuela de la televisiva 'Ms. Marvel' en la que Carol Danvers (Brie Larson), Kamala Khan (Iman Vellani) y Monica Rambeau (Teyonah Parris) deberán unir fuerzas, ya que cada vez que usan sus poderes se intercambian de lugar entre sí por motivos desconocidos.

Estreno en cines el 28 de julio de 2023

Fuera de la lista quedan películas con personajes que proceden de los cómics de Marvel pero que no están producidas por Marvel Studios. Por ello no hemos incluido aquí 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', la esperada secuela de 'Spider-Man: Un Nuevo Universo' cuya llegada a los cines está prevista para el 2 de junio de 2023, y 'Kraven the Hunter', que llegará a los cines el 6 de octubre de 2023.

Orden de estreno de las series

'¿Qué pasaría si...?', temporada 2 ('What if...?')

Nueva entrega de la serie de Marvel que propone escenarios alternativos para eventos muy importantes dentro de la historia de este universo. En el estudio confían tanto en ella que también está ya en desarrollo su tercera temporada.

Estreno en Disney+ a principios de 2023

'Secret Invasion'

El esperado regreso de Samuel L. Jackson como Nick Fury tendrá lugar en esta serie que promete explorar tanto el pasado como el futuro del personaje. La excusa es la existencia de que una facción de los Skrulls se ha infiltrado en diferentes esferas de nuestro planeta y cómo lidiar con ello.

Estreno en Disney+ a principios de 2023

'Loki', temporada 2

Tom Hiddleston regresa una vez para continuar la historia del hermano de Thor. El final de su primera temporada amenaza con poner patas arriba el universo de Marvel y también dejaba a su personaje en una posición bastante complicada.

Estreno en Disney+ a mediados de 2023

'Ironheart'

En la estupenda 'Black Panther: Wakanda Forever' ya nos presentaron a Riri, el personaje interpretado por Dominique Thorne llamado a ocupar el lugar de Iron Man en este universo. Este spin-off promete profundizar en la historia de esa joven inventora.

Estreno en Disney+ a finales de 2023

'Echo'

En 'Ojo de Halcón', la mejor serie de Marvel hasta ahora, nos presentaron a esta curiosa heroína sorda y nativa americana interpretada por Alaqua Fox que ya entonces descubría que Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) no era quien ella creía. Además, Charlie Cox también se dejará ver aquí dando vida una vez más a Daredevil.

Estreno en Disney+ a finales de 2023

'Agatha: Coven of Chaos'

Tercer spin-off consecutivo, en esta ocasión del personaje interpretado por Kathryn Hahn en 'Bruja Escarlata y Visión'. Está por ver qué nos ofrecerá esta poderosa bruja actuando en solitario, pero ya sabemos que la serie dispondrá de nueve episodios.

Estreno en Disney+ a finales de 2023

Fuera se quedan 'Marvel's Moon Girl and Devil Dinosaur', que llegará a Disney Channel en Estados Unidos el 10 de febrero, y 'X-Men '97', secuela de la serie animada de los 90 con estreno previsto para otoño de 2023, por no formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel. Eso sí, 'X-Men '97' es un caso bastante particular, ya que sí estará producida por Marvel Studios.

Orden de lanzamiento de todos los estrenos de Marvel en 2023

Una forma clara de entender mejor cuáles serán los próximos pasos de Marvel es tener ordenados todos los estrenos, incluyendo tanto películas como series. Eso sí, en algunos casos tenemos fechas concretas y en otros solamente se ha dado una idea aproximada de cuándo las veremos:

'Ant-Man y la Avispa: Quantumania': 17 de febrero de 2023

'¿Qué pasaría si...?', temporada 2: principios de 2023

'Secret Invasion': principios de 2023

'Guardianes de la Galaxia 3': 5 de mayo de 2023

'The Marvels': 28 de julio de 2023

'Loki', temporada 2: mediados de 2023

'Ironheart': finales de 2023

'Echo': finales de 2023

'Agatha: Coven of Chaos': finales de 2023

En Espinof: