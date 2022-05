'Guardianes de la Galaxia 3': todo lo que sabemos sobre la película de Marvel dirigida por James Gunn y protagonizada por Chris Pratt

'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' se está promocionando como la última aventura que contará con la formación actual de este singular grupo de superhéroes, hasta el punto de que ya sabemos que la película dirigida por James Gunn será la última dirigida por él y la despedida de Dave Bautista como Drax.

El rodaje de la cinta de Marvel ya ha llegado a su fin, lo cual ha iniciado la cuenta atrás de cara a su estreno en 2023. A continuación encontraréis todo lo que se sabe hasta ahora sobre esta esperada película de superhéroes protagonizada por, entre otros, Chris Pratt y Zoe Saldaña.

Marvel mantiene todavía la información, sabiéndose únicamente que tendrán que enfrentarse a Adam Warlock, un poderoso ser creado para acabar con ellos. Por lo demás, habrá que esperar como mínimo hasta el estreno de 'Thor: Love and Thunder' para tener más detalles, ya que los Guardianes de la Galaxia también participan en esa película.

Además, antes de 'Guardianes de la Galaxia 3' también veremos 'The Guardians of the Galaxy: Holiday Special', un especial navideño que se rodó de forma simultánea y cuyo estreno en Disney+ está previsto para el próximo mes de diciembre.

James Gunn llegó a ser despedido por Disney por una polémica provocada por el resurgimiento de unos antiguos tuits, pero menos de un año después dio marcha atrás y volvió a confiar con él para llevar a buen puerto la película. Ese tiempo es algo que en DC aprovecharon para hacerse con sus servicios, primero para ocuparse de la estupenda 'El escuadrón suicida' y más tarde el spin-off televisivo 'El pacificador'.

Sin embargo, la primera 'Guardianes de la Galaxia' ni siquiera era el primer acercamiento de Gunn al cine de superhéroes, pues en el año 2000 ya había escrito el guion de 'The Specials', mientras que en 2010 escribió y dirigió la reivindicable 'Super'.

Su filmografía como director se completa con 'Slither (La plaga)', una comedia de terror en la que se nota su pasado en la Troma -él fue uno de los guionistas de 'Tromeo y Julieta'-, mereciendo la pena destacar que también escribió la película en acción real de 'Scooby Doo' y su secuela.

'Guardianes de la Galaxia 3' contará con el regreso de muchos actores vistos en las anteriores entregas de la saga: Pratt (Star-Lord), a quien este año también veremos en 'Jurassic World: Dominion', Saldaña (Gamora), quien a final de año volverá a meterse en la piel de Neytiri en 'Avatar: El sentido del agua', Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis), Sean Gunn (Kraglin) y Sylvester Stallone (Stakar).

Entre las novedades llama la atención el fichaje de Will Poulter ('Black Mirror: Bandersnatch') para interpretar a Adam Warlock, el temible villano contra el que se enfrentarán los Guardianes de la Galaxia. Además, Chukwudi Iwuji aparecerá en un personaje todavía por desvelar, mientras que Callie Brand dará vida a una alienígena.

After over 100 days of shooting & over 3000 shots, this is the slate for the final shot of #GotGVol3, presented to me by the camera crew. It was an easy shot of Rocket seated, 1st with @seangunn, & then nothing there, & took everything in me not to break down sobbing on the spot. pic.twitter.com/pOrTjfab2h