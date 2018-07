Disney despide a James Gunn de 'Guardianes de la Galaxia 3' por unos viejos y polémicos tuits

Estos días se están sucediendo multitud de novedades con motivo de la celebración de una nueva edición de la Comic-Con de San Diego, en la cual este año destaca la ausencia de Marvel. Sin embargo, el estudio propiedad de Disney va a eclipsar al resto con una noticia totalmente inesperada: James Gunn ha sido sido despedido de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3' debido a una serie de polémicos tweets que publicó en el pasado hablando de violaciones o pedofilia.

Los que siguieran su cuenta de twitter eran sabedores de hechos como sus duras críticas hacia Donald Trump, pero no ha sido eso lo que ha llevado al estudio a prescindir de sus servicios. Alan Horn ha anunciado esta decisión a través del siguiente comunicado:

Gunn estaba escribiendo actualmente el guion de la tercera entrega de 'Guardianes de la Galaxia, estando previsto que el rodaje arrancase este próximo otoño de cara a su estreno en 2020. Habrá que ver si Marvel mantiene el trabajo que ya haya realizado o decide empezar desde cero, pero obviamente Gunn no está precisamente feliz por su despido. Antes de borrar su cuenta de twitter, le dio tiempo a escribir lo siguiente:

Mucha gente que han seguido mi carrera saben cómo empecé, me veía a mi mismo como un provocador, haciendo películas y contando bromas que eran escandalosas y tabú. Como he discutido públicamente muchas veces, a medida que evolucionaba como persona también lo ha hecho mi trabajo y mi humor.

Recordemos que Gunn dio sus primeros pasos en el mundo del cine de la mano de Troma, la peculiar compañía detrás de títulos como 'El vengador tóxico' o 'Tromeo y Julieta', en cuyo guion participó Gunn. Posteriormente realizó un homenaje a dicho estudio con 'Slither: La plaga', su ópera prima.

Tras lo sucedido, Gunn ha lanzado un comunicado oficial pronunciándose sobre lo sucedido. Os la traduzco a continuación:

Mis palabras de hace casi una década fueron, en su momento, un fallido y desafortunado intento de ser provocador. Lo he lamentado durante muchos años desde entonces, no solamente por ser estúpidos, sino también sin gracia, salvajemente insensibles y ciertamente no provocativos de la forma que esperaba, pero también porque no reflejar la persona que soy hoy y he sido desde hace un tiempo.

A pesar de todo el tiempo que ha pasado, entiendo y acepto las decisiones de negocios tomadas hoy. Incluso todos estos años después, asumo toda la responsabilidad por la forma en la que me comporté entonces. Todo lo que puedo hacer, más allá de ofrecer mis más sinceras y sentidas disculpas, es ser el mejor ser humano que puedo ser: aceptar, comprender y comprometerme a la igualdad y ser mucho más considerado sobre mis declaraciones públicas y mis obligaciones en nuestro discurso público. A todo el mundo en la industria y más allá de ella, mis más sinceras disculpas. Amor a todos.