'Avatar 2': todo lo que sabemos sobre la película de James Cameron

Un éxito tan impresionante como el de 'Avatar' estaba llamado a ser el inicio de una gran franquicia. Sin embargo, James Cameron decidió tomarse las cosas con calma y finalmente hemos tenido que esperar más de una década hasta que 'Avatar 2' finalmente se ha hecho.

Con Sam Worthington y Zoe Saldana de nuevo al frente de un extenso reparto, esta secuela de la película más taquillera de todos los tiempos tardó en completar su rodaje, que tuvo lugar principalmente en Nueva Zelanda, la friolera de tres años. Todo sea por ofrecer un espectáculo a la altura cuando llegue a los cines este próximo mes de diciembre.

Jake Sully y Neytiri han formado una familia tras todo lo vivido en la primera entrega y están dispuestos a hacer lo que sea por seguir juntos. El problema es que una antigua amenaza reaparece con el objetivo de completar su trabajo, por lo que se ven obligados a abandonar su hogar y explotar nuevas regiones de Pandora.

Sam Worthington y Zoe Saldana recuperan los personajes de Jake Sully y Neytiri en 'Avatar 2'. El primero parecía destinado al estrellato gracias al éxito de 'Avatar' y su participación en 'Furia de titanes' y 'Terminator Salvation', pero lo cierto es que su carrera no terminó de despegar y aquí va a tener otra oportunidad para ganarse un hueco privilegiado en Hollywood.

Por su parte, Saldana ha vuelto a saborear las mieles del éxito gracias a su paso por el Universo Cinematográfico Marvel, donde interpreta a Gamora. Más allá de eso también hemos podido verla como Uhura en la reciente trilogía de 'Star Trek' o a las órdenes de Ben Affleck en 'Vivir de noche'.

También están confirmados los regresos de CCH Pounder como Mo'at, madre de Neytiri, Gionvanni Ribisi como Parker Selfridge, administrador corporativo de la operación minera RDA, Joel David Moore como el Doctor Norm Spellman, quien se pasó al bando de los Na'vi en la primera entrega, Dileep Rao como el Doctor Max Patel, Matt Gerald como Lyle Wainfleet, un mercenario contratado por la RDA para luchar contra los Na'vi, Sigourney Weaver, aunque en un papel diferente al que tuvo en 'Avatar', y Stephen Lang, el hombre ciego de 'No Respires', como Miles Quaritch, el villano principal de la saga.

Entre las muchas novedades sobresale el fichaje de Kate Winslet como Metkayina, una na´vi que tendrá un peso fundamental en la historia. La oscarizada actriz repite aquí con Cameron, director que ayudó a lanzarla al estrellato con 'Titanic'.

Here’s a behind the scenes still of Edie Falco as General Ardmore, the new head of RDA activity on Pandora. pic.twitter.com/USCULPvGfd