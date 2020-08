'Titanic': James Cameron arrasó con el histórico romance pasado por agua protagonizado por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet

Telecinco ha decidido que hoy a las 22:00 es un gran momento para volver a emitir 'Titanic', la aclamada cinta de James Cameron que arrasó entre el público y además consiguió hacerse con la histórica cifra de 11 Óscar, incluyendo el galardón a la mejor película del año.

Tomando como base el hundimiento real del barco Titanic en 1912, Cameron construyó una obra que mezcla el drama romántico con el cine de catástrofes, lo cual llevó a que muchos viesen en la película dos mitades muy diferenciadas. La primera presentando la historia de amor entre Jack y Rose, mientras que la segunda se centraba en la tragedia alrededor de dicho hundimiento.

Mítica

Entre otras muchas cosas, 'Titanic' fue la gran impulsora de la carrera de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, sus dos protagonistas, pero hace unos años se desveló que el papel de Jack estuvo a punto de ir a manos de Matthew McConaughey, ya que era el favorito del estudio. También sonó para el papel Jeremy Sisto, mientras que Rose pudo tener el rostro de Uma Thurman, Gwyneth Paltrow o Winona Ryder.

Sin embargo, a día de hoy nadie se imagina a otros actores al frente del reparto, ya que la química entre ambos es innegable, funcionando como uno de los principales motores durante esa hora y media inicial que concluye con una escena íntima memorable que, a su manera, todavía perdura a día de hoy.

Eso no impide que algunos espectadores echen por Tierra esa importante parte de 'Titanic' cuando no deja de ser una efectiva historia de amor rodeada de todo tipo de lujos técnicos -anda que no tuvo problemas la película durante su rodaje- y que además fluye con bastante acierto. Tanto es así que el tema 'My heart will go on' de Celine Dion arrasó tanto o más que la película, y por razones más que justificadas.

Lo que está claro también es que cuando Cameron pone toda la carne en el asador es cuando el barco choca contra el iceberg, dando así la película un giro radical para volverse en una lucha contra el reloj para poder sobrevivir. Ahí Cameron, que también escribe la película, está muy vivo para alargar la agonía de Jack y Rose hasta un momento que ha dado pie a un debate inacabable sobre lo que podría haber sido.

La película de James Cameron gozó de un impresionante éxito en taquilla, convirtiéndose en la cinta más taquillera de todos los tiempos con unos ingresos que superaron los 1.840 millones de dólares durante su primer paso por los cines. Su reestreno en 3D en 2012 permitió elevar esa cifra hasta los 2.195 millones de dólares, una cifra solamente superada a día de hoy por 'Avatar' y 'Vengadores: Endgame'.