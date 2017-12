James Cameron zanja la polémica sobre el final de 'Titanic'

Cuesta creerlo, pero 20 años después del final de 'Titanic' aún sigue hablándose -ojo con el spoiler- sobre la posibilidad de que Jack, el personaje que lanzó a la fama a Leonardo DiCaprio, pudiera haberse salvado. En el programa 'Mithbusters' incluso llegaron a poner a prueba la ciencia detrás de su muerte, concluyendo que James Cameron se había equivocado. Sin embargo, el director de 'Avatar' ha zanjado la polémica de forma definitiva.

Ha sido en una entrevista concedida a Vanity Fair donde Cameron ha decidido poner fin a los motivos por los que Jack tenía que morir en 'Titanic' en lugar de ponerse a salvo junto a Rose (Kate Winslet) en ese trozo de madera que tanto ha de dado de que hablar a lo largo de los años. La explicación es bien sencilla, pero dejemos que sea él quien aclare el motivo:

La respuesta es muy sencilla: porque en la página 147 del guion dice que Jack muere. Obviamente fue una decisión artística, eso era suficientemente grande para sostenerla a ella pero no para sostenerle a él. Creo que es un poco tonto que tengamos esta discusión 20 años después, pero demuestra que la película fue efectiva haciendo a Jack tan adorable que le duele al público cuando muere. De haber sobrevivido, el final de la película no habría tenido sentido. 'Titanic' es sobre la muerte y la separación, él tenía que morir. Así que fuera de esa u otra forma, él iba a morir. Se llama arte, las cosas pasan por razones artísticas y no físicas.