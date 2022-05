'The Marvels': todo lo que sabemos sobre la secuela de 'Capitana Marvel' protagonizada por Brie Larson

Aunque, después de los estrenos de 'Caballero Luna' y 'Doctor Strange en el multiverso de la locura', la gente de Marvel Studios ya tenga agenciadas un buen número de producciones para ocupar su calendario de 2022, la división cinematográfica de La casa de las ideas continúa planeando su futuro y perfilando un 2023 que supondrá el regreso de una vieja conocida que puso patas arriba el MCU.

Me estoy refiriendo, por supuesto, a la Capitana Marvel, cuyo segundo largometraje no tan en solitario se estrenará el próximo 28 de julio de 2023 bajo el título de 'The Marvels'. Sí, aún queda una larga temporada hasta su desembarco en nuestras salas de cine, pero a continuación os propongo hacer un repaso a todo lo que se sabe de ella por el momento, incluyendo su directora, su reparto y su equipo.

Cuándo se estrena 'The Marvels'

A estas alturas pospandémicas estamos sobradamente acostumbrados, así que no sorprende lo más mínimo que la fecha de estreno de 'The Marvels' haya sufrido cambios drásticos desde que se anunció su lanzamiento, fechado originalmente en el 11 de noviembre de este mismo 2022 —día que ha terminado agenciándose 'Black Panther: Wakanda Forever'—.

Tras un lavado de cara al calendario de Disney y Marvel Studios, 'Ant-Man y La Avispa: Quantumania' y la película que nos ocupa intercambiaron las segundas fechas de estreno que se les adjudicaron. De este modo, el largometraje protagonizado por Paul Rudd llegará el 17 de febrero de 2023 y 'The Marvels' el 28 de julio de ese mismo año; justo después de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'.

Reparto y protagonistas de 'The Marvels'

Como es habitual en la saga, 'The Marvels' no será una excepción y volverá a ofrecernos un cóctel de intérpretes habituales del MCU y un buen puñado de caras nuevas con las que refrescar el universo compartido. Entre las primeras se encuentran Brie Larson, que repetirá como Carol Danvers; Samuel L. Jackson, que regresa como Nick Furia y Teyonah Parris, que volverá a interpretar a Monica Rambeau después de 'La Bruja Escarlata y Visión'.

Por otra parte, sabemos que Iman Vellani se encargará de dar vida a Kamala Khan, la Ms. Marvel que debutó en los cómics en 2014 y a la que veremos en la próxima serie de Disney+; que Zawe Ashton se encargará de calzarse las botas de villana de la función —aún desconocida—, y que Park Seo-joon —Min en la maravillosa 'Parásitos' de Bong Joon-ho— también participará en el filme en un rol aún por determinar.

La directora de 'The Marvels'

Como ya ha hecho con anterioridad, Marvel Studios ha vuelto a echar el lazo a una realizadora independiente y en absoluto asociada a los blockbusters multimillonarios para hacerse cargo de 'The Marvels'. En esta ocasión ha sido Nia DaCosta, que sorprendió el año pasado a medio mundo con su lúcida reinterpretación de 'Candyman' —en la que trabajó con Teyonah Parris— y que enamoró en 2018 con su debut 'Little Woods', protagonizado por Tessa Thompson y Lily James.

El equipo de 'The Marvels'

A día de hoy ya conocemos un buen puñado de nombres vinculados al equipo de 'The Marvels'. Estos empiezan por la guionista, Megan McDonnell, que regresa al MCU tras firmar el libreto de 'La Bruja Escarlata y Visión'. Sin duda, una gran apuesta del estudio por un talento emergente.

La dirección de fotografía de la película correrá a cargo de Sean Bobbit, un veterano nominado al Óscar por 'Judas y el mesías negro', DOP de cabecera de Steve McQueen y responsable de títulos como '12 años de esclavitud', 'Hunger', 'Viudas', 'Shame' o esa golosina visual titulada 'Byzantium'.

El departamento de diseño de producción también está en buenas manos, ya que su máxima responsable será Cara Brower, que ya trabajó con DaCosta en 'Candyman' y que fue directora de arte en 'Twin Peaks' o la 'Nosotros' de Jordan Peele. Su trabajo lo vestirá musicalmente Laura Karpman, que ya colaboró con Marvel en '¿Qué pasaría si...?' y que compuso las partituras de 'Territorio Lovecraft'.

La historia de 'The Marvels'

Como era de esperar, los detalles de la historia de 'The Marvels' continúan siendo un secreto guardado bajo llave a día de hoy. No sabemos muy bien por dónde puede tirar la cosa, pero sabemos que la Capitana Marvel se ganó el puesto de Vengadora después del chasquido de Thanos, a quien ayudó a derrotar después de pasarse una larga temporada recorriendo el universo como una especie de mercenaria a sueldo dispuesta a echar una mano a quien lo necesite.

Por el momento, lo más lógico sería hilar 'The Marvels' con la escena poscréditos de 'Spider-Man: Lejos de casa', en la que se reveló que Nick Fury y Mariah Hill eran realmente los Skrulls Talos y Soren, y en la que se nos presentó a S.W.O.R.D., la organización vinculada a S.H.I.E.L.D. Cómo se introducirá a Kamala Khan ya es un tema más difícil de predecir, pero apuesto a que recibiremos una buena pista en la poscréditos de su serie de Disney+.

Tráilers, imágenes y póster

Como era de esperar, de momento no hay ni tráiler, ni fotos, ni "ná". Así que nos conformaremos con el póster con el logo oficial de la película.