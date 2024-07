Los Hermanos Russo vuelven a 'Los Vengadores' para contar "la historia más grande de Marvel" eliminando a Kang de manera definitiva

Estaba claro que después de una Fase 5 más bien desangelada (que les ha dado, además, sus primeros fracasos en taquilla), Marvel necesitaba un revulsivo para atraer a la gente a ver las nuevas y millonarias entregas de 'Los Vengadores'. Y esta madrugada, en la Comic-Con, lo han hecho: no solo han anunciado a Robert Downey Jr como Doctor Muerte, sino que, además, han confirmado que los Hermanos Russo volverán para salvar los muebles.

El retorno de los reyes

Se necesitaban mutuamente, a decir verdad, porque al dúo no le ha ido muy bien fuera de Marvel, después de dirigir 'Cherry', 'El agente invisible' y 'The electric state'. Al público de la Sala H de la Comic-Con no le importó, y fueron recibidos como auténticos héroes que vuelven del exilio, como no podía ser de otra manera. Además, aprovecharon para anunciar que la quinta película de 'Vengadores' se llamará 'Doomsday'.

Se estrenará en mayo de 2026, un año antes de 'Secret Wars', y los Russo han explicado los motivos de su regreso más o menos inesperado, sobre todo teniendo en cuenta que "cuando dirigimos 'Vengadores: Endgame' realmente creíamos que era el final para nosotros en el Universo Cinematográfico Marvel. Esas cuatro películas seguidas fueron increíbles, y nos dejaron creativamente exhaustos".

Hemos encontrado una historia muy especial que nos ha convencido de volver. Es la historia más grande que Marvel Comics ha contado jamás. Es el motivo por el que Anthony yo estamos de pie aquí: 'Vengadores: Secret Wars'.

Este es el final definitivo para Kang, el conquistador, algo que muchos ya intuíamos después de la sonora condena de Jonathan Majors por agresión y acoso a su novia del momento. Nunca sabremos cómo hubiera sido 'The Kang Dynasty', y en su lugar se ha cambiado al villano por el clásico Doctor Muerte. Habrá que ver si los Russo todavía tienen ese toque o, simplemente, corren tiempos desesperados para Marvel.

Foto | Srishti Mukherjee

