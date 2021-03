'Cherry': la película de los directores de 'Vengadores: Endgame' para Apple TV+ se queda en tierra de nadie pese a un inspirado Tom Holland

Estoy convencido de que los hermanos Russo no tuvieron el más mínimo problema para conseguir la financiación necesaria para hacer 'Cherry'. A fin de cuentas, se vendía sola comentando que era la nueva película de los directores de 'Vengadores: Endgame' en la que además volvían a colaborar con el actor Tom Holland. Tiempo después de acabar su rodaje, Apple TV+ adquirió sus derechos con la esperanza de que ayudase a potenciar la popularidad de esa nueva plataforma de streaming, donde se estrena finalmente este viernes 12 de marzo.

Eso sí, no esperéis aquí rastro alguno de ese espectáculo habitual en las anteriores colaborares de los cineastas con Holland, ya que 'Cherry' parte de una historia real para contarnos el descenso a los infiernos de un joven cuya vida cambió tras su paso por la guerra de Irak, lo cual derivó en una adicción al opio y en empezar a robar bancos para poder financiarlo. Un drama adulto que intenta abarcar demasiado y acaba quedándose en tierra de nadie.

Empieza bien

Siendo justos, el inicio de 'Cherry' sí que resulta interesante, en parte por la apuesta formal de los hermanos Russo dando un toque personal a lo que sucede, pero sobre todo por la muy efectiva presentación de la fase de enamoramiento. Uno realmente se cree que el protagonista interpretado por Holland quede cautivado por completo por la joven encarnada por Ciara Bravo.

No es que la película ofrezca nada realmente nuevo en esa etapa, pero sí que hay un esfuerzo claro en transmitir al espectador la idea de que ella es alguien especial, un ser de luz por el que cualquier perdería la cabeza sin asociar nunca esa idea al concepto de femme fatale o algo por el estilo. El problema está en que no tendríamos realmente historia si dos personajes de conocen, se gustan, salen juntos y son felices. Quizá sí un corto pese a la falta de obstáculos, pero no un largometraje y a partir de ahí es cuando 'Cherry' empieza a mostrar sus debilidades.

Pronto decae y no se recupera

Dejando de lado que puede que la justificación del protagonista para alistarse fuera esa, tal y como está presentado se siente más como una decisión caprichosa propio de un adolescente que no sabe realmente lo que quiere. No es que sea una salida de tono importante, pero sí que rompe ese hechizo que la película había sabido crear para dar pie a una sucesión de ideas y temas que el guion firmado por Angela Russo-Otstot y Jessica Goldberg nunca termina de abordar de forma estimulante.

Y es que 'Cherry' se convierte entonces en varias minipelículas que van aconteciendo una detrás de otra, primero con la instrucción militar que a ratos parece una discretísima actualización de la primera hora de 'La chaqueta metálica' para luego meternos de lleno en el campo de batalla. Ahí se percibe un trabajo más enérgico tras las cámaras por parte de los Russo, siendo cuando más claro queda que detrás de esta película están los responsables de 'Vengadores: Endgame', pero incluso entonces se siente todo demasiado familiar, sin aportar nada realmente distintivo, en parte porque no hay espacio para ello, pero sobre todo por dar la sensación de estar buscando más una cicatriz emocional en el personaje principal que cualquier otra cosa.

Eso es algo que a partir de ahí afecta a toda la película, porque es cierto que los Russo van preocupándose de que 'Cherry' sea una película con cierto estilo visual, aunque sea algo que se note más en unas fases que otras de su abultado metraje, pero eso no impide que le falte nervio, esa garra necesaria para que esta combinación de dramas tenga la garra necesaria para dejar huella en el espectador.

Y es una lástima que eso sucede, porque una sensación que sí transmiten los esfuerzos de Russo es de plena confianza en lo que se está contando, de que 'Cherry' es un drama adulto quizá no orientado a intentar entrar en la carrera al Óscar, pero sí a demostrar que son capaces de hacer películas importantes más allá de Marvel y la jugada no les ha salido demasiado bien. De hecho, según pasas los minutos, menos me interesa esa caída a los infiernos de sus dos protagonistas, y es una lástima, porque Holland y Bravo intentan dar lo mejor de sí mismos para lograr esa intensidad que tanto anhela la película.

Ahí es Holland quien lo tiene más fácil para destacar, ya que el peso dramático de la película recae por completo sobre sus hombros. Es cierto que no llega a ser uno de esos trabajos que cambian por completo la imagen de un actor -al respecto funciona mejor su secundario en 'El diablo a todas horas'-, pero sí que demuestra una estimulante versatilidad, siendo él quien consigue que el tramo final no se venga abajo ya por completo. Por su parte, Bravo pierde peso de forma notable tras el primer acto, pues su personaje acaba siendo más un complemento al protagonista que otra cosa, pero aporta con holgura lo que 'Cherry' requiere de ella.

En resumidas cuentas

'Cherry' empieza bien para luego convertirse en un batiburrillo de ideas y temas que es cierto que marcan una progresión para el personaje interpretado por Holland, pero lo hacen dando más la sensación de querer meter toda su versión de la historia real que adapta que por hacerlo con armonía. De esta forma, la película va perdiendo poco a poco nuestro interés pese al buen trabajo de sus dos protagonistas, en especial de Holland.