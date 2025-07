He vuelto a leer los cómics en los que se basa 'Los 4 Fantásticos' y ahora me doy cuenta de que el gran problema de la película es Estela Plateada

Hay que reconocer a la nueva película de 'Los 4 Fantásticos' que tiene un logro increíble que nadie más se había atrevido a llevar a cabo hasta ahora: el diseño de Galactus, que aparece en toda su grandeza, con la magnificencia imaginada por Jack Kirby, sin temor a ser excesivamente cutre. Puede parecer una tontería, pero cabe recordar que la última vez que alguien se planteó mostrarle en pantalla grande, durante 'Los 4 Fantásticos y Silver Surfer', Tim Story acabó convirtiéndole en una masa de polvo estelar por miedo a ser ridiculizado. Sin embargo, la nueva versión de la Primera Familia no acaba de acertar a la hora de representar al ente y su heraldo, y en parte es por tratar de modernizar su primera aparición, grabada en fuego en la historia del cómic: la archiconocida Trilogía de Galactus.

Ponte de gala, Galactus

Año 1966. 'Los 4 fantásticos' llevaba ya cinco años publicándose, y durante este tiempo a Stan Lee le había dado tiempo para crear su propio universo, ese con el que siempre había soñado mientras escribía cómics que aborrecía, con Spider-man, Hulk, Vengadores, X-Men, Daredevil, Thor, Doctor Extraño, Iron Man o Capitán América como cabezas de cartel. Pero, sin duda, el cómic más importante de todos era el protagonizado por Reed, Sue, Johnny y Ben, en el que Jack Kirby lo daba absolutamente todo para crear mundos extraños, enemigos estrafalarios y secuencias de acción inimitables sobre las que Lee, después, añadiría sus chanzas.

La ultra-épica que ambos estaban creando se multiplicó en el número 48 de la serie, donde comenzó una saga de tres números que marcó para siempre la historia del cómic de superhéroes. La Trilogía de Galactus es emocionante, heroica, legendaria y brutal, con tintes shakesperianos de la mano de un Estela Plateada que se situó casi de inmediato como uno de los personajes favoritos de los lectores de aquella época (básicamente, niños y universitarios que estudiaban la narrativa de Marvel desde otra perspectiva hasta entonces inédita).

Acostumbrados como estaban los fans de la época a descubrir villanos muy malos con pretensiones mundanas (conquistar el mundo, vencer a Los 4 Fantásticos, etcétera), ver a Galactus debió ser todo un shock, porque esa figura gigantesca que quería destruir la Tierra no era un villano en sí mismo. Se trataba de una especie de semidiós que vagaba por el cosmos y se alimentaba de planetas, que no podía evitar tener hambre y enviar a su heraldo, Estela Plateada, a anunciar su llegada. Nuestro planeta estaba en un mayor peligro que nunca antes, pero no por los actos malvados del Doctor Octopus o de Loki, sino porque un ser gigante con una "G" grabada en el pecho (por suerte, después modificaron su atuendo ridículo) necesitaba alimentarse.

Los 4 Fanáticos

Esta es la parte que Matt Shakman ha sabido trasladar bien a la película: la sensación de inevitabilidad y de grandilocuencia provocada por un ser épico y, de alguna manera, terrorífico dentro de su trágica historia. Sin embargo, la Trilogía de Galactus es, en realidad, la de Estela Plateada, un ser al que Alicia Masters, la novia de Ben Grimm, convence para rebelarse contra Galactus y modificar su propio destino. La lucha entre ambos es poderosa, repleta de rayos cósmicos, batallas más allá de nuestra comprensión y argumentaciones a favor y en contra de la Tierra. La traición de Estela a su amo tiene sentido, está bien argumentada, no es un acto repentino de bondad, sino que va evolucionando a lo largo de los tres números hasta llegar a su hecatombe final.

Ojo: A partir de aquí hay spoilers de 'Los 4 Fantásticos'. ¡Lee bajo tu propia responsabilidad, y si te quejas, que Galactus te pille confesado!

En la película, sin embargo, Johnny descubre el origen de Estela (que en los cómics no se desvelaría hasta 1968, en su propia serie regular), la confronta con sus propios crímenes, y sin armar otra palabra ni tan siquiera volver a aparecer reflexionando, se revuelve contra su amo en una evolución que se siente incompleta, débil, forzada y un tanto cliché. Es cierto que los ideales que funcionaban en un cómic de mediados de los 60, donde el heraldo de Galactus perdonaba a la Tierra por tener cualidades redentoras, pueden resultar un poco naíf en el cine de 2025, pero al menos muestran una explicación que uno reconoce como real, y no como un simple pegote para justificar la necesaria escena final de turno.

No es que 'Los 4 Fantásticos' sea una mala película (no lo es de ninguna de las maneras), pero sí es cierto que, puestos a basarse en parte en un cómic tan mítico como este, podrían haber analizado mejor sus fortalezas y debilidades. Por ejemplo, en lugar de vencerle con fuerza bruta y un último golpe épico que viene de ninguna parte, en los cómics, el grupo consigue acabar con él usando la inteligencia (Johnny roba el Nulificador Supremo de su planeta) ayudados por el Vigilante. Sí, les hacen falta un lavado de cara, pero estos tres números están plagados de buenas ideas que conforman una historia perfecta que hubiera merecido la pena adaptar de manera más fiel. Dicho de otra manera: no había necesidad alguna de buscar la cuadratura del círculo.

La Trilogía de Galactus ha pasado a la historia del cómic de superhéroes por un motivo que Shakman y los suyos no han sabido encapsular del todo al pasarlo a cine: el mundo puede ser salvado de una muerte segura no por una combinación de extraordinarios poderes, sino por una persona anónima con buen corazón. Estela Plateada, uno de los mejores personajes de la historia de Marvel y que en 1966 supuso toda una revolución entre los lectores, en la película está reducida a su mínima expresión. Por más que algunos se empeñen, el cambio de sexo es el menor de sus problemas (francamente, da lo mismo): a Estela le falta personalidad, y su heroico sacrificio final carece de sentido y épica, lastrando todo el tercer acto de manera irremediable. ¿Tendremos una oportunidad de ver cómo se redime? Habrá que ver si se atreven. En el fondo, todo está en los cómics.

