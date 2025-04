La actriz que hace de Silver Surfer pensaba que el personaje "era un hombre", pero el reboot de 'Los 4 Fantásticos' no está inventando nada

Desde que fue anunciado como uno de los proyectos más potentes del futuro de Marvel, 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos' ya fue una de las películas más comentadas. Y desde el minuto uno se sabía que iba a ser un largometraje muy distinto de los que habíamos visto hasta ahora sobre la Primera Familia de Marvel.

Dirigida por Matt Shakman ('Bruja Escarlata y Visión') y ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en los años 60, la película cuenta cómo este grupo de superhéroes se enfrenta a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático Heraldo, Silver Surfer. Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos en él no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.

La nueva película se estrena el 25 de julio en cines y cuenta en el reparto con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrachse y Julia Gardner. Esta última ha vivido con mucha emoción su participación en el proyecto, pero también se sorprendió al descubrir que la habían elegido para interpretar a Silver Surfer.

Garner interpreta a la versión femenina del personaje también conocida como Shalla-Bal, que a pesar de haber sido más bien relegado a los márgenes, sí que existe en el Universo Cinematográfico de Marvel y tiene un papel importante desde los cómics.

La ilusión de Garner

"Yo era una gran fan de Matt, así que ya había en mi mente algo como, 'Probablemente debería reunirme con él porque es un director muy inteligente y me encanta su trabajo'", contaba Garner en una entrevista con Entertainment Weekly, donde también reconoció que al principio estaba un poco "confundida" porque pensaba que el personaje era un hombre.

"[Shakman] no me contó mucho sobre la película, pero hablamos mucho de los años 60. Nuestra reunión se descontroló, y pensé que no iba a conseguir el papel. Pensé: 'No sé cómo me va a contratar para este trabajo'. Es decir, estábamos hablando de comunismo, arquitectura brutalista y demás. Y entonces me dijeron: 'Lo tienes'. Yo les dije: '¿Qué?'. Así que creo que conectamos", contaba.

El origen de Silver Surfer

A pesar del revuelo que ha causado entre los más escépticos, lo cierto es que la idea de la versión femenina de Silver Surfer ya existía en los cómics. Al principio conocimos al joven astrónomo Norrin Radd, conocido como Silver Surfer, que salvó su planeta Zenn-La de ser devorado por Galactus, del que heredó sus poderes.

El personaje acabó siendo tan popular que acabó apareciendo en otras historias de los Cuatro Fantásticos y terminó protagonizando su propia serie de cómics.

Después llegó la conocida Emperatriz de Zenn-La Shalla-Bal, que se presentó como la amante de Radd uno de sus primeros cómics. Aunque es posible que la nueva película reformule su historia.

Es posible que Radd ya haya fallecido antes de retomar la historia que se narra en el filme o que se simplemente se hable de ella como Silver Surfer. Sea como sea, la decisión de traerla de vuelta tiene sentido, porque al haber tantos personajes masculinos, puede ayudar a equilibrar la balanza.

