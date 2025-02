Aparta, Galactus. Lo que realmente quiero ver en 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos' es a este villano y sus super simios soviéticos

Todavía estoy con los pelos de punta por ese cierre del primer tráiler de 'Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos' y es que entre la música de Michael Giacchino y ese plano de la llegada de Galactus me tienen comprado. Sin embargo, lo que sí que le pido a la película Marvel es que lo que aparece en el avance no sea simplemente una pista falsa y tengamos de verdad a un grupo de villanos que merece toda nuestra atención.

No, no estoy hablando ni de la rumoreada aparición de Robert Downey Jr. como Doctor Muerte ni de la entidad cósmica llamada a ser el villano de la película. Y es que en el breve tráiler tenemos un primer vistazo de John Malkovich, confirmándose su papel como Ivan Kragoff, uno de los más antiguos villanos de la primera familia de Marvel.

Creado por Stan Lee y Jack Kirby para el 'Fantastic Four' 13 (abril de 1963), Ivan Kragoff es un científico soviético consagrado a derrotar a los estadounidenses en la carrera espacial y reclamar la Luna para el imperio comunista. Conociendo el origen de los poderes de Los 4 Fantásticos, decidió construir un cohete de tal manera que sus tripulantes pudieran recibir habilidades sobrehumanas a través de los rayos cósmicos.

Monetes comunistas

Dicho y hecho. Kragoff reuniría un equipo de primates entrenados y saldría al espacio ganando poderes: Kragoff lograría invisibilidad e intangibilidad; el gorila Mikhlo obtendría fuerza sobrehumana y resistencia; Igor, el babuino, se convertía en un cambiaformas; por último, Peotr, el orangután, tendría la capacidad de atraer y repeler objetos.

Habían nacido, de esta manera, un grupo con uno de los mejores nombres de toda Marvel: Fantasma Rojo y los Super Simios. Pronto, además, combatirían a Los 4 Fantásticos y, lógicamente, esa sería la primera de muchas derrotas ya que, desde entonces, sería un villano habitual del grupo. Un villano que, por cierto, también ha hecho su aparición en varias series animadas.

En un año en el que las películas con monetes han sido recibidas con los brazos abiertos en Los Oscars —ahí tenemos nominada no solo a 'Wicked' sino también 'Better Man', 'Flow' y 'El reino del planeta de los simios'—, Marvel no debe dejar escapar esta oportunidad de mostrar a los Super Simios en todo su esplendor.

Eso lo sabremos a partir del 25 de julio, fecha de estreno de la película.

