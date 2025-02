'Los 4 fantásticos: Primeros pasos' presenta su impresionante tráiler. Marvel se juega mucho con esta película protagonizada por Pedro Pascal

El enorme éxito de 'Deadpool y Lobezno' ha permitido a Marvel olvidar temporalmente el delicado momento por el que pasa su universo cinematográfico. Con el lanzamiento de 'Capitán América: Un nuevo mundo' a la vuelta de la esquina, la compañía no ha querido esperar más para presentar el impresionante tráiler de 'The Fantastic Four: First Steps', una película clave para su futuro.

Pese a que este grupo de superhéroes ya ha tenido varias iteraciones en el cine, todo apunta a que esta versión está llamada a ser la definitiva. Tanto por ser la primera situada dentro del MCU como por la enorme apuesta que supone ahora mismo para Marvel. Si no arrasa como espera, la otra gran carta que le queda al estudio es ofrecer su visión de los X-Men, algo que es evidente que se están guardando como principal as en la manga.

Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach dan vida a Los 4 fantásticos, uno de los grupos de superhéroes más famosos de todos los tiempos. En el reparto de esta película dirigida por Matt Shakman ('Bruja Escarlata y Visión') también encontramos a Ralph Ineson, Julia Garner, Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne y Sarah Niles.

Además, 'The Fantastic Four: First Steps' tendrá también el privilegio de ser la primera película de la Fase 6 de Marvel y en principio también la última antes de la esperadísima 'Vengadores: Doomsday'. Todavía hay mucho que preparar de cara a esta última y es evidente que la película que nos ocupará jugará un papel clave en ello.

El estreno exclusivo en cines de 'The Fantastic Four: First Steps' está previsto para el 25 de julio de 2025.

