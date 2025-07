En tres temporadas 'And Just Like That' ha tenido muchos agujeros de guion. Este era tan confuso que sus guionistas han tenido que pronunciarse

Entre los fenómenos fan que han vuelto en los últimos años está 'Sexo en Nueva York'. La aún muy popular serie de Sarah Jessica Parker tuvo su propia secuela legado. Una 'And Just Like That' que vuelve a tener a los fans pegados a la pantalla, si bien en muchos casos ni ellos mismos parecen tener muy claro por qué.

Entre las quejas con esta tercera temporada se encuentra el sexto capítulo. Titulado 'Modo Silencio', introduce una tragedia para el personaje de Lisa: su padre acaba de fallecer a causa de un infarto. Como espectadores lo habíamos visto en el episodios en el que Billy Dee Williams le da vida como actor invitado, pero es un evento que deja huella y que sirve además del duelo para revivir viejas enemistades.

El problema es que como los fans no tardaron en darse cuenta, su padre ya había muerto. O al menos eso fue lo que verbalizó el mismo personaje hace apenas dos temporadas. Y en un momento no poco importante, ya que venía como comentario tras el fallecimiento de un gran personaje legado. Según sus creadores no se trata de un error de continuidad, ya que afirman que en aquella ocasión Lisa se refería a su padrastro, a pesar de que en el episodio mencionaba específicamente la palabra "padre".

Puede no ser un error de continuidad, pero quizás algo no se está haciendo del todo bien cuando tanta gente ha acabado confundida con ello de un modo tan ruidoso que sus guionistas han tenido que intervenir. Es la primera vez que ocurre a pesar de que la serie no ha estado precisamente falta de estos durante su recorrido, incluida otra mención a la ligera a la muerte de alguien que se sostiene dudosamente.

Es un historial que ha hecho que los espectadores ya estén escamados con este tipo de cosas. Sus creadores prefieren mirarlo por el lado positivo, admirando que es señal de que sus fans ven la serie muy de cerca y están atentos al detalle. No queda tan lejos la era de la televisión en la que las series de largo recorrido no prestaban demasiado la atención a la continuidad, algo impensable en esta era donde la comunidad demanda un mayor mimo por ello.

