Sarah Jessica cuestiona la doble moral hacia los personajes femeninos: "Un protagonista masculino puede ser un asesino y la gente le adora"

Después de que Robin Wright recordara públicamente lo que le costó alcanzar un salario similar al de Kevin Spacey en 'House of Cards' (a pesar de ser que su personaje tuviera el mismo peso que el de su compañero), está claro que las mujeres en la industria del entretenimiento siguen trabajando en condiciones desiguales. No solo a nivel profesional, sino también en la percepción pública de los personajes a los que interpretan.

Sobre esto mismo ha habló también Sarah Jessica Parker en una entrevista con HuffPost UK, comentando cómo ha sido el trato que ha recibido su icónico personaje de 'Sexo en Nueva York', Carrie Bradshaw, a lo largo de los años.

Porque el regreso de 'And Just Like That', la secuela de la famosa serie, no solo ha traído de vuelta a Carrie, también ha reavivado las críticas. Especialmente en redes sociales, son muchos los que cuestionan sus decisiones románticas, su estilo de vida y sus errores. Y la actriz habla sobre este nivel de condena pública, reconociendo que no es algo a lo que se suelan enfrentar los personajes masculinos, por más que hayan cometido hechos cuestionables.

Siempre me resulta curioso que la condenen tanto [a Carrie], porque un protagonista masculino en una serie puede ser un asesino, y la gente lo adora. Si una mujer tiene una aventura, se porta mal o gasta dinero de forma insensata […] se le aplica una especie de castigo.

Cometer errores es humano

A pesar del juicio constante, Parker también cree que tiene cierto valor la intensidad de las reacciones del público. “Creo que todos esos sentimientos son fantásticos. Ese tipo de conexión, esas emociones intensas (tanto positivas como negativas), son maravillosas. Significa que a la gente le cautiva algo, y eso está bien”, expresó.

Y también aprovechó para hacer hincapié en que el comportamiento de Carrie no es necesariamente un defecto del personaje, sino una muestra de la complejidad humana. Recordó que incluso las personas más inteligentes pueden tomar malas decisiones, especialmente en el terreno del amor. Y aunque admite que Carrie ha tenido tropiezos y momentos de inmadurez, eso no debería restarle valor ni impacto cultural al personaje.

Creo que, fundamentalmente, Carrie es una persona extraordinariamente decente y buena; una amiga extremadamente dedicada, generosa en todo lo que tiene para ofrecer.

