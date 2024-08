El actor de 'Sexo en Nueva York' que rechazó inicialmente su rol por ser un cliché racista y pasó a convertirse en uno de los personajes más queridos

La sexta y última temporada de 'Sexo en Nueva York' tenía aún algunos ases bajo la manga para mantener a los espectadores al borde de su asiento. El guapo y carismático doctor Robert Leeds solo apareció en cinco episodios de aquella temporada, pero su rol fue suficiente para dejar una gran huella en la serie.

Además del interés romático de Miranda, Leeds era uno de los pocos personajes negros de la serie. Algo a lo que se evitó estratégicamente referenciar de alguna manera a lo largo de toda trama y en parte por petición del propio actor. Años antes de aparecer a mitad de la sexta temporada, la cadena se acercó a Blair Underwood para hacer de un personaje completamente distinto, pero lo rechazó categóricamente.

"La primera vez que me ofrecieron el papel, para serte sincero, era sobre cómo a Samantha le fascinaba salir con un negro y quería saber si, ¡todos los rumores sobre nuestra anatomía eran ciertos! Y yo dije: 'Escucha, es un honor, gracias, pero no quiero interpretar a un personaje basado en la raza, en la curiosidad por un hombre negro."

Underwood quería un rol mejor

La conversación de Underwood con el equipo le aseguró que no contasen con él, pero no hizo nada por cambiar el guion del episodio, para el que contrataron a Asio Highsmith para el rol de Underwood. Llamado 'No Ifs, Ands or Butts', el episodio se considera uno de los más controvertidos y que peor han envejecido de la serie, con una trama fetichista que empieza desde el momento en el que el personaje entra en el bar y todas intercambian miradas cómplices, y que incluye también estereotipos sobre las mujeres negras.

La siguiente oferta que le hicieron a Underwood sería mucho más apetecible. Robert Leeds se presentaría en el noveno episodio de la sexta temporada y su rol dejaría de ser una mera curiosidad para convertirse en un personaje con relativo peso en la trama. El carismático doctor deportivo de los Knicks consiguió un hueco especial en el corazón de los espectadores y también del reparto, con Cynthia Nixon admitiendo el año pasado que le encantaría verlo regresar en la nueva serie.

Underwood admitió haber enfocado toda su carrera con esa mentalidad. Su intención siempre ha sido aproximarse a proyectos que tuvieran un personaje tridimensional y no estuvesen basados en la raza. Lo cuál es algo bastante más habitual hoy en día, pero no en los dosmil donde esta serie se emitió. Su último papel ha sido en la escalofriante 'Longlegs', donde interpreta al Agente Carter.

