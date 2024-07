Kim Cattrall aclara su futuro en 'And just like that...', la secuela de 'Sexo en Nueva York', después de su cameo en la temporada 2

A estas alturas todos sabemos que entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, compañeras durante 6 temporadas y 2 películas de 'Sexo en Nueva York', no hay precisamente una amistad eterna. De hecho, lo que hay es mucho resentimiento macerado a lo largo de los años y que se confirmó después de que Cattrall decidiera no rodar una tercera entrega cinematográfica. Pero su aparición especial en la temporada 2 de 'And just like that...' reavivó los rumores de una reconciliación.

Les ha dado una samantha de palos

Eso sí, la mayoría intuímos que su aparición se iba a quedar en un simple cameo cuando Samantha, su personaje, ni siquiera compartía plano con ninguna de las otras actrices y simplemente aparecía hablando por teléfono con Carrie en el asiento de atrás de un coche. Sin embargo, la revista Life & Style comentó a inicios de este mes que parecía que iba a volver a la temporada 3 de la serie de HBO.

Sin embargo, y a riesgo de matar las expectativas de los fans, Cattrall ha contestado a la revista desde su cuenta de Twitter "Oh, muy amables, pero no". Y así, por fin, la actriz parece que ha dado carpetazo final no solo a su personaje y al universo de la serie, sino también al resto de sus compañeras tras años enfrascadas en disputas monetarias.

De momento sabemos que lo nuevo de 'And just like that...' se estrenará en 2025 y que continuará contando las desventuras de Carrie, Charlotte y Miranda, esta vez añadiendo a Rosie O'Donnell al reparto, aunque aún no se sabe si como secundaria o como papel recurrente. Si eres fan de Samantha, me temo que te toca esperar a que Cattrall vuelva a apetecerle ganar unos cuantos titulares.

En Espinof | 'Sexo en Nueva York': 20 años de una serie transgresora, influyente y ¿feminista?

En Espinof | Las mejores series de Max en 2024... hasta ahora