El creador de 'And Just Like That' explica el esperadísimo cameo de Kim Cattrall en la serie de HBO Max y el momento del mismo que se improvisó

Con la temporada 3 completamente asegurada, esta semana terminaba la temporada 2 de 'And Just Like That' en HBO Max. Un episodio final que, entre otras cosas, incluía una aparición largamente esperada (y anunciada): el regreso (momentáneo) de Kim Cattrall como Samantha Jones.

La de Cattrall fue la gran ausencia de esta secuela de 'Sexo en Nueva York', algo que se ha hecho notar desde el comienzo de la serie, que cuenta no solo con las otras tres protagonistas (Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon) sino también con otros de los habituales de la serie original —la temporada 1 contó notoriamente con Chris Noth, esta con John Corbett como Aidan—.

Cameo con improvisación

Así que, finalmente, tuvimos este pequeño regreso de Samantha en un pequeño cameo en el que, a un continente de distancia, llama a Carrie para avisarle que finalmente no podrá ir al gran evento de despedida debido al tiempo. Al final de la llamada, Cattrall besa el teléfono en lo que se lo lleva al corazón.

Un momento final de la escena que fue completamente improvisado, tal como asegura el creador de 'And Just Like That', Michael Patrick King, en el podcast oficial de la serie de HBO:

«No estaba el en guion. Fue absolutamente un caso de actor interpretando un momento. Y es muy bonito. En mi multiverso de And Just Like That y Sexo en Nueva York, Carrie y Samantha están siempre hablando. Samantha ha estado siempre mensajeando y hablando y no solo con Carrie, también con Miranda y Charlotte.»

Tal como dijo en su momento King, este es un pequeño homenaje para el 25 aniversario de la serie y al personaje: «Es simplemente así de bonito, una rápida llamada telefónica que se siente tan normal y es el perfecto retrato de la longevidad de esa amistad y lo que quiere decir y la comodidad en la que existe.»

¿Veremos más Samantha en el futuro? Si bien no es del todo descartable, no parece que sea realmente la idea. Al menos con algo más sustancioso que una aparición esporádica.

En Espinof | Las mejores series de HBO en 2023