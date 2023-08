Tendremos más sexo en Nueva York y 'And Just Like That' tendrá temporada 3: HBO Max renueva la aclamada serie con Sarah Jessica Parker

Lo que empezó como una miniserie tiene pinta de que va a acabar siendo tan larga como la serie original. La plataforma Max ha renovado 'And Just Like That', la aclamada secuela de 'Sexo en Nueva York' por una temporada 3. La noticia viene justo en vísperas del final de la segunda tanda de episodios de la comedia.

Una decisión que no es de extrañar, ya que la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker como Carrie se ha colocado entre lo más visto de la plataforma con esta temporada 2, según afirma Sarah Aubrey, jefa de contenido original de Max. De hecho, en España se ha ido manteniendo en el podio.

Carrie y los demás

La temporada 2 de 'And Just Like That' ha contado en su reparto con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Evan Handler, Christopher Jackson, Niall Cunningham, Cathy Ang, Alexa Swinton y John Corbett, quien regresaba este año como Aidan.

Otro regreso pendiente, al menos en forma de cameo, será el de Kim Catrall como Samantha Jones. Algo que se producirá precisamente en el final de esta temporada 2. Otra cosa es que sigamos viendo a Catrall en la serie teniendo en cuenta que desde el principio se ha visto reticente a este revival de 'Sexo en Nueva York' desarrollado por Michael Patrick King.

