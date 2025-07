Christopher Nolan acaba de quedarse sin uno de los protagonistas de 'La odisea' justo antes de rodar su papel en la película

El reparto de 'La odisea' promete ser uno de los más espectaculares de cualquier película de Hollywood de los últimos años. Sin embargo, el nuevo trabajo de Christopher Nolan acaba de sufrir un gran pérdida justo a última, pues Cosmo Jarvis, uno de los protagonistas de la aclamada serie 'Shogun', ha cancelado su participación justo antes de tener que rodar su participación en la misma.

Problemas de agenda

Según aclara Deadline, Jarvis ha abandonado la película por un problema de agenda y todo apunta a que está vinculado a una película sobre Joseph Stalin en el que va a interpretar al famoso dictador soviético. Algo extraño ha tenido que pasar para que surja ese problema, pero la buena noticia para Nolan es que ya tiene un reemplazo: Logan Marshall-Green.

El actor visto en títulos como 'Prometheus' o 'Upgrade' no había trabajado hasta ahora con el director de 'El caballero oscuro', pero seguro que no ha dudado ni un segundo cuando ha surgido lo que bien podría ser una oportunidad única en la vida. Lo mismo aplica para Jarvis, ya que me cuesta volver a ver a Nolan confiando en él...

Lo que se desconoce totalmente es cuál es el papel que Jarvis ha dejado escapar, ya que 'La odisea' se está rodando bajo el mayor de los secretismos. De hecho, no me sorprendería que la película llegue a los cines el 17 de julio de 2026 sin que sepamos qué papel interpretarán varios miembros de su reparto.

Os recuerdo que Matt Damon encabeza un reparto en el que también encontramos a Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth y Corey Hawkins.

