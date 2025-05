'Andor' por fin ha explicado una gran incógnita con una de sus protagonistas: por qué Bix no aparece en 'Rogue One'

Los seguidores de 'Andor' acabamos de recibir una contundente respuesta sobre por qué uno de los personajes más importantes para Cassian Andor (Diego Luna) no está en 'Rogue One. Una historia de Star Wars'. Y es que una de las incógnitas desde que se estrenó la serie es el qué pasaría con Bix, la pareja del rebelde interpretada por Adria Arjona. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Tras una temporada bastante dura para ella, incluyendo un intento de violación por parte de un oficial del imperio, ha sido en este tercer arco de la segunda temporada donde hemos dicho adiós al personaje. Un arco que, por otro lado, tiene parte de su acción en la base rebelde de Yavin IV y ya vemos a algunos de los personajes de la película.

En el séptimo episodio de la temporada vemos cómo una curandera usuaria de la fuerza hace un presagio a Bix, avisando del destino de Cassian como "mensajero". Algo que trastoca al personaje. Un tiempo después, tras el regreso de Cassian después de la masacre de Ghorman, esta decide irse mientras su novio duerme.

Bixta y no bixta

El motivo lo explica en un vídeo: el destino de su amado y su papel en la rebelión es ahora mismo lo único que importa. Ella desaparece, temporalmente, como sacrificio para que Cassian pueda cumplir este papel asegurando que, «cuando acabe y hayamos ganado, podemos hacer todo lo que quisimos. Te encontraré.»

Una despedida en vídeo con el que Arjona, reconoce, tenía gran presión. El creador de la serie Tony Gilroy ya había avisado de antemano que su personaje se iría así que, según declara en TVLine, ya venía advertida antes de que el guion se escribiese. Esto no quitaba que el momento fuese tan importante que lo pasó bastante mal a la hora de prepararlo y grabarlo:

«Ese discurso... la verdad, me daba tanto miedo. Sabía la importancia de ese discurso, no solo por 'Rogue One' sino para el camino de Cassian, el de su relación, y para el de Bix, también. Esa algo que no me tomé a la ligera. Fue probablemente uno de los días que más miedo he pasado en el set en mi vida. En mi vida.»

