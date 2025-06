Jason Segel quiso cambiar por completo su carrera después de 'Cómo conocí a vuestra madre', pero se encontró con una verdad incómoda: "A nadie le importa una mierda"

Jason Segel vivió un momento muy dulce durante los nueve años en que se emitió 'Cómo conocí a vuestra madre': él y Neil Patrick Harris, cada uno en lo suyo, se convirtieron en los dos niños mimados de la comedia americana durante casi una década. Segel aprovechó para hacer 'Paso de ti', 'Lío embarazoso', 'Te quiero, tío' o 'Los Muppets', que también guionizó y produjo. Sin embargo, tras el final de la serie, pareció como si se hubiera evaporado de la faz de la Tierra... Y ahora sabemos por qué.

Qué mal, Marshall

En The Hollywood Reporter, Segel ha confesado que acabó harto de la comedia y quiso probar a hacer algo totalmente nuevo, pero le salió regular: "Fue una década de estar en una serie y hacer un montón de comedias románticas y cosas así, y decidí ver si era bueno haciendo dramas, así que me sumergí a fondo. Y pensé 'Prepárate, mundo. Aquí estoy yo haciendo drama'. Y resulta que a nadie le importa una mierda".

¿Te suena 'El final de la gira', una película basada en una entrevista a David Foster Wallace tras publicar 'La broma infinita'? Probablemente no, pero para Segel fue un paso de gigante que solo le afectó a él: "Nadie la vio, pero me sentí empoderado. Y fue importante para mí, porque no quería ser el tío que se pasó toda su vida preguntándose si podría haber hecho algo".

Al final consiguió un balance justo entre drama y comedia, creando series como 'Terapia sin filtro' o 'Desde otro lugar' y películas como 'Golpe de suerte' o 'Sex Tape': drama, comedia, thrilller... ¿Puede que para la mayoría de nosotros siempre vaya a ser Marshall? Por supuesto. Pero, al final, ha encontrado su camino de alguna manera entre un montón de gente a la que, efectivamente, le importaba una mierda. A muchos les gustaría poder decir lo mismo.

