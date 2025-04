"Vader no lo toleraría". El gran debate en torno a la temporada 2 de 'Andor' es si hay sitio en Star Wars para agresiones sexuales

No seré yo muy original cuando confieso que una de las escenas que más me marcaron cuando vi por primera vez 'El retorno del Jedi' de pequeño es esa icónica imagen de la película con la princesa Leia (Carrie Fisher) en bikini y atada al lado de Jabba el Hutt. El típico momento que niños y adultos interpretan de manera muy distinta. Unos de manera muy inocente y otros conscientes de las implicaciones del harén que se ha montado el mafioso.

Solo por la mera existencia de esa escena y otras plasmadas a lo largo de casi cincuenta años de narrativa en diversos medios (cómics, libros, juegos, etc.), extraña el hecho de que buen sector de los fans (siempre los fans) pongan el grito en el suelo ante una de las escenas más impactantes de lo que llevamos de temporada 2 de 'Andor'. Por cierto, spoilers a partir de aquí.

Ya hablamos de la escena en su momento, con declaraciones de Adria Arjona incluidas, pero vamos a resumir: un oficial del imperio (Alex Waldmann) desvela a Bix (Arjona) que sabe que son ilegales (indocumentados) en ese planeta. Asunto que puede olvidar a cambio de sexo. Ante la negativa de esta, el oficial forcejea para intentar violarla. Una escena incómoda de ver y que impacta más por el hecho de no esperar algo así en Star Wars.

Cuestión que no ha tardado de saltar como la pólvora en redes, con notorios portavoces del fandom hablando de lo innecesario de la escena (algo que podríamos debatir) y cómo de eso no va ni Star Wars ni el Imperio (algo que no tanto): "Vader no lo toleraría", exclaman unos; "un intento de violación en una IP infantil", rabian otros.

Jabba te dabba

Como digo, podemos debatir si un intento de violación es un resorte narrativo necesario o no. Aquí creo que podemos tener un buen debate -a mí por ejemplo todo lo que son escenas de sexo me parecen de normal innecesarias independientemente de saga, franquicia o calificación por edades-, pero en el caso concreto de 'Andor', su creador y guionista principal Tony Gilroy tiene muy clara la temática de la serie y esta escena encaja perfectamente.

Quizás, eso sí, peque algo de ser muy obvio en los paralelismos con la sociedad actual... o con la sociedad de toda la vida porque lo del abuso de poder no es nada nuevo. Gilroy tiene muy claro que quiere contar la historia de tanta gente que vive en una situación de vulnerabilidad tal que puede acabar siendo víctima de este tipo de situaciones.

Algo que no es, para nada, novedoso en Star Wars. La twi'lek se considera una raza fácil de controlar y por tanto su destino en la galaxia es la servidumbre... y si eres fémina probablemente acabes como trabajadora/esclava sexual. Hay planetas enteros, como Dathomir, cuya sociedad se construyó un sistema de esclavitud. Concretamente las Hermanas de la noche esclavizaban a sus contrapartidas masculinas usándolos incluso para procrear.

Incluso Ahsoka Tano fue vendida para a saber qué propósitos. En el lore de Star Wars nos encontramos con decenas de situaciones en las que se insinúa que, efectivamente, hay dinámicas de poder que usan la sexualidad. Así que resulta muy ingenuo pensar que el Imperio (o Darth Vader) trace la línea roja precisamente aquí. Genocidios y masacrar niños te hacen un dos por uno, pero ¿violencia sexual? ¡habrase visto!

Ironías aparte, 'Andor' es probablemente de lo más adulto que podamos tener en Star Wars y Gilroy tiene claro que le interesa hablar del imperialismo (esos planes con el planeta Ghorman), del totalitarismo y de todas las formas posibles de ejercer poder. Esto también es Star Wars. ¿Qué no hace falta ser tan explícito y dar a entender más que mostrar? Puede, pero no pasa nada.

En Espinof | Las mejores series de 2025

En Espinof | Las 29 mejores series de Disney+