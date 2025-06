Eduardo García está dispuesto a volver a 'La que se avecina', pero sus creadores, no tanto. "Después de llamarnos cocainómanos..."

Algunos de los actores de 'Aquí no hay quien viva' siguieron en 'La que se avecina', pero muchos de ellos terminaron bajándose del carro en algún momento. Si bien Eduardo García es de los que han intentado volver a la mítica comedia, los hermanos Caballero han cerrado la puerta por completo a esa posibilidad.

"Con nosotros, no va a suceder"

Eduardo García dio el salto a la fama en 'Aquí no hay quien viva' como Josemi, el hijo menor de Juan Cuesta, y luego continuó un tiempo en 'La que se avecina' como Fran Pastor hasta que salió de la serie en 2013 y dejó la interpretación para dedicarse a la música.

Recientemente, García fue noticia cuando apareció en 'Tardear', donde habló de cómo fue su época como actor, así como de su incursión en la música y la polémica que surgió a raíz de que un videoclip suyo se hiciera viral: "Llevo bastante tiempo fuera de todo esto. Tuve un tiempo que me torcí bastante. Tampoco he sido malo, pero sí que he sido muy golfete. Las cosas no se arreglan así, no se arreglan haciendo 'el gamba' por ahí".

Según confirmó al programa, actualmente trabaja como camarero en Toledo y va mal de dinero, razón por la cual se ha llegado a plantear retomar su carrera como actor: "Ha intentado ponerse en contacto con compañeros de 'La que se avecina', pero me dice que está decepcionado porque algunos directamente no le han cogido el teléfono", explicó Álex Álvarez, reportero de 'Tardear'.

En una entrevista de El Televisero, le preguntaron a los hermanos Caballero si considerarían el retorno del actor a 'LQSA', pero la respuesta de los creadores fue un "no" rotundo, aludiendo a las declaraciones previas de García, en las que insinuaba que durante el rodaje de la serie vio cosas "que un niño de 12 años no debería ver":

"Después de llamarnos cocainómanos, igual está feo ¿no? Quiero decir, que le vaya muy bien en la interpretación y que tenga mucha suerte en su reencuentro con el audiovisual. Con nosotros, desde luego, con todo el cariño del mundo, no va a suceder", zanjaron los Caballero.

