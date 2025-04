Qué fue de Denise Maestre, la joven actriz de 'Aquí no hay quien viva' que abandonó la interpretación poco después de la mítica comedia para ser culturista

Aunque parece que fue ayer cuando se emitieron muchas de las series de la primera década de los 2000, ha llovido mucho desde entonces y la vida de los actores que nos acompañaron en TV con series como 'Aquí no hay quien viva' ha cambiado, en algunos casos de manera especialmente llamativa. ¿Qué fue de Denise Maestre?

De vecina a culturista

Denise Maestre nació en 1991, en Barcelona. A los 14 años debutó como actriz en TV junto a Rosa María Sardà, en la serie de TVE 'Abuela de verano' durante 13 episodios, pero no sería hasta el año siguiente que daría el salto definitivo con el papel por el que todas la recordaríamos.

En 2006, la ficharon para 'Aquí no hay quien viva' en el papel de Candela "Candy Candy" Heredia. El personaje apareció como una de las vecinas de la finca durante 12 capítulos en la temporada 5, lo que ya fue la recta final de episodios de la mítica comedia española.

Si bien es su papel más recordado, no fue el único de su carrera como actriz, que se extendió durante esa primera década de los 2000: desde apariciones puntuales en 'Aída', 'Cuenta atrás' y 'Hospital central', a roles con algo más de recorrido en 'Guante blanco', 'Cuéntame' y la miniserie 'El pacto'.

Sus últimos papeles fueron en las series 'Supercharly' y 'La pecera de Eva' (ambas de 2010) y 'Física o química' en 2011, donde interpretó a Peque. Desde entonces, no ha vuelto a actuar ante las cámaras ni tiene planes de hacerlo.

Casi 20 años desde aquel papel, y tal como se puede observar a través de sus redes, Maestre dejó atrás la interpretación y ahora se dedica a su gran pasión: el culturismo. "Lo probé, me fue muy bien y dije, 'Esto es lo mío'" explicó en Antena 3 Noticias.

"Con buena alimentación y buen entreno, fue desarrollándose mi cuerpo" añadió, asegurando que (al menos en aquel momento) hacía ocho comidas diarias, un total de 3.500 calorías. Actualmente trabaja como entrenadora personal y comparte contenido relacionado con bodybuilding y ejercicios de powerlifting (y alguna que otra cosa de anime). Además de haber quedado quinta en el Campeonato de España de Bodyfitness.

Tal como se ilustraba en ese telediario hace algunos años, la vida de Maestre tomó un rumbo inesperado y no ha echadp de menos su carrera como actriz: "Yo nunca quise ser actriz. Me veo con nostalgia (en 'ANHQV'), no por el tema de actuar, sino por la Denise de 14 años".

