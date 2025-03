"Hasta aquí, pum y me voy". Por qué Loles León no aguantó estar en más de dos temporadas de 'Aquí no hay quien viva'

El final de la segunda temporada de 'Aquí no hay quien viva' venía con una sorpresa. Paloma, uno de los personajes indispensables de la serie se fue para no volver. La trama lo resolvió de forma más o menos cliché. Tras una caída al patio se quedó en coma. Los guionistas dejaban la clásica puerta abierta que le permitía a la intérprete volver si así lo quería, pero aquello nunca sucedió.

El fin de Paloma en la serie no tiene ninguna otra razón que la marcha voluntaria de Loles León. A la actriz se le juntaron don problemas. El caché era uno de los principales, según cuenta en el libro 'Aquí no hay quien viva: Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad', fue su agente quien la persuadió para hacer la serie a pesar de que de primeras no le pagaran su caché. Conforme pasaban los meses volvían a tener conversaciones al respecto, pero nunca llegaban a un consenso.

Quizás otro intérprete habría pasado esto por alto, sobre todo siendo consciente del verdadero fenómeno en el que se estaba convirtiendo la serie y del cariño del público. Ella fue mucho más pragmática, si no obtenía lo que merecía no quería estar ahí. Eso unido a su espíritu impetuoso hizo que lo que algunos jefazos de la producción creían que era una broma acabara materializándose. "Cuando Loles estaba trabajando allí, me llamaba y me decía que lo iba a dejar. Y yo pensaba que era una exagerada", declara Juan Luis Iborra, director, en el libro.

Además del dinero, no ayudaba en absoluto que León mencionase estar muy estresada. Casi paralelo al éxito de la serie estaban unas condiciones laborales martirizantes. Con guionistas trabajando a altas horas de la noche, la producción lidiando con decorados en malas condiciones, un equipo técnico que llegaba al set poco preparado y extensísimos rodajes que dejaban agotados a todos. La serie promovía un método de trabajo de "todo a última hora", con guiones que llegaban de madrugada y se tenían que rodar al día siguiente.

Con todo, no es de extrañar que la actriz quisiera hacer borrón y cuenta nueva. Se intentó negociar su estancia en la serie, pero acabó no saliendo adelante. El equipo creativo no se lo tomó muy bien, Alberto Caballero admite que estaban picados con su marcha, y que eso llevó a crear la trama de que se caía por el patio. Escena que, al menos, Isabel Hordaz (La Hierbas) admite que fue muy divertida detrás de las cámaras. "Había que parar las cámaras porque se tronchaban de risa".

Aunque la marcha de Paloma supuso una gran pérdida a nivel creativo, sirvió para que Isabel Hordaz se asentara dentro de la serie. En retrospectiva Caballero admite que fue una suerte contar con ella, ya que pudo sustituirla a la vez que ofrecía un personaje totalmente nuevo.

Es curioso como a pesar de estar mucho menos tiempo en la serie que la mayoría de los personajes Paloma dejó un impacto tan fuerte. Suyas son algunas de las frases y escenas más icónicas de la serie, y su energía elevaba lo que ya de por sí era un reparto coral fantástico. De algún modo, ella representó los ánimos de todo un equipo que tuvo que lidiar con muchos baches para sacar la ficción adelante. O como ella dice: "O me harto o no me harto, y como soy muy drástica, digo: 'Hasta aquí, pum, y me voy".

