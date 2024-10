Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' temían que Franciso Ibáñez no aprobara la serie por las similitudes con una de sus obras. Resultó que le daba igual

Durante el proceso de creación de 'Aquí no hay quien viva', había una serie de tebeos que sus creadores, Alberto Caballero e Iñaki Ariztimuño, tenían muy presentes. Se trata de '13, Rue del Percebe'. La legendaria obra de Francisco Ibáñez contaba las historias de los vecinos del bloque homónimo. Una comedia muy loca llena de aventuras y chistes recurrentes.

La premisa tiene mucho en común con lo que se convertiría 'Aquí no hay quien viva'. La serie utiliza en su intro imágenes que parecen emular a la clásica viñeta con la vista general del edificio que muestra el interior de las casas y en las fases de pre-producción tomaron incluso prestado el nombre para llamar así de forma interna a la serie.

Francisco Ibáñez era uno de los ídolos de Alberto Caballero

No fue de extrañar que cuando se estrenó, fueran muchos los que señalaran esta comparación. "Que nos acusaran de plagiar '13, Rue del Percebe' me fastidió mucho porque Ibáñez es uno de mis ídolos", declaraba Caballero en el libro de Javier P. Martín: 'Aquí no hay quien viva: Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad'. Temían incluso que el propio Ibáñez los acusara de plagio, pero nunca lo hizo.

Desde Antena 3 no tuvieron quejas y consideraron que la serie era lo suficientemente distinta como para que se presentase como idea original. Pese a que la comparación se sigue recordando con el tiempo, 'Aquí no hay quien viva' acabó desarrollando una identidad propia muy distintiva, marcada sobre todo por personajes icónicos y muy distintos a los del tebeo.

Son varias las veces que se le preguntó a Francisco Ibáñez (quien falleció en julio del año pasado) su opinión al respecto. Para él, las similitudes no eran para tanto. En una entrevista a 20 minutos contestó que: "Sí, me lo han dicho muchas veces, pero más parecido aún me parecían Manolo y Benito de la serie 'Manos a la obra', a Pepe Gotera y Otilio. Una vez se lo dije a los productores y claro, me dijeron que no tenía nada que ver…"

La obra del viñetista catalán ha tenido mucha influencia en la historia del audiovisual. Es su obra más popular, 'Mortadelo y Filemón', la que ha recibido varias adaptaciones tanto en acción real como en animación, pero también se intentó con 'El botones Sacarino' en el 2000. Precisamente son sus adaptaciones "no oficiales" las que han tenido más recorrido.

