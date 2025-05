"Llámame". Gillian Anderson está abierta a volver como Scully en el reboot de 'Expediente X' de Ryan Coogler

Gillian Anderson parece que está bastante a favor del comentado reboot de 'Expediente X' (The X-Files) en manos de Ryan Coogler. En lo que la actriz está promocionando su nueva película 'The Salt Path', ha desvelado la conversación que tuvo con el director de 'Los pecadores' (Sinners).

Lo ha hecho en el programa matutino de la cadena británica ITV, 'This Morning', donde preguntaron a la actriz respecto a las recientes declaraciones de Coogler en el podcast 'Last Podcast on the Left', en donde el director reconoció haber hablado con Gillian Anderson.

«Hablé con él y lo que le dije fue "Si alguien tiene que hacerlo, creo que eres la persona perfecta y mucha suerte, ¡llámame!"», comenta Anderson en el programa sugiriendo que está bastante abierta a participar en el reboot: «En algún momento, si el teléfono suena y es buena y parece el momento correcto... quizás.»

Reboot Files

No es la primera vez que la actriz se muestra bastante a favor de este reboot. Si bien normalmente diría que no a volver como Dana Scully, el hecho de que sea Coogler el director hace que se lo esté pensando. «No se me ocurre una manera mejor de que suceda un reboot», declaró entonces.

La noticia de que 'Expediente X' estaba en proceso de regresar en forma de reimaginación la dio el propio creador de la serie, Chris Carter, en un programa de radio. Sin embargo, desde entonces no se ha sabido mucho más del proyecto excepto que tendrá reparto diverso y que viene de una idea del propio Coogler.

