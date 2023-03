Vuelve una de las mejores series de ciencia ficción de la historia: 'Expediente X' tendrá reboot con "reparto diverso" de mano del director de la mejor película de Marvel

Chris Carter, creador de 'Expediente X', acaba de anunciar la puesta en marcha de un reboot de la mítica serie de ciencia ficción protagonizada por David Duchovny y Gillian Anderson. Por si ese dato no fuese suficientemente llamativo, Carter también ha añadido que la persona que se está encargando de desarrollarlo es Ryan Coogler, director de 'Black Panther: Wakanda Forever', mi película favorita de Marvel hasta la fecha.

El anuncio nos ha pillado a todos por sorpresa, ya que Carter lo ha hecho en el programa de radio On The Coast with Gloria Macarenko. Como quien no quiere la cosa, Carter ha comentado lo siguiente al respecto:

Acabo de hablar con un joven, Ryan Coogler, que va a remontar 'Expediente X' con un reparto diverso.

Por desgracia, Carter no ha querido dar más detalles al respecto, por lo que no sabemos si la idea es recuperar algún personaje de la serie original o si simplemente se optará por una adaptación con un nuevo enfoque. Lo que sí está claro es que va a haber una mayor diversidad en los nuevos actores, algo lógico en los tiempos que corren.

El único apunte adicional que hizo Carter fue destacar que Coogler "tiene mucho trabajo por delante, porque nosotros ya cubrimos mucho territorio". Además, también habrá que ver cómo de prioritario es el proyecto para el también director de 'Creed: La leyenda de Rocky', pues también está previsto que ruede la película 'Wrong Answer', con Michael B. Jordan en el papel principal, y la serie 'Scenes for Minors'.

Estrenada en 1993, la primera andadura de 'Expediente X' llegó a su fin en 2002. Y digo primera porque en 2008 se hizo una segunda película -la primera se lanzó en 1998- y ya en 2016 llegó con una tardía décima temporada. Su éxito llevó a una undécima entrega en 2018 que parecía que iba a ser ya la definitiva.