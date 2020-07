'Expediente X': el episodio más terrorífico para cada una de las 11 temporadas de la mítica serie

La llegada de 'Expediente X' (1993-2019) a Amazon Prime Video, que ha publicado la serie completa en calidad HD, ha provocado un resurgimiento del interés por este seminal trabajo de Chris Carter, y los maratones han comenzado. Entre todos sus 217 episodios, destacan muchos que abrazan su condición de antología de terror, pero hemos seleccionado, para cada temporada cuál es el capítulo más espeluznante.

Hay ciertos Spoilers sobre los monstruos y seres que aparecen en los Episodios

Squeeze (Temporada 1, episodio 3)

La investigación de una serie de asesinatos desconcertantes, cometidos en habitaciones cerradas o sin puntos de entrada aparentes, dejando a víctimas con sus hígados brutalmente arrancados lleva a uno de los personajes más enigmáticos y espeluznantes de la serie: Eugene Victor Tooms (Doug Hutchison), una criatura humana mutante que puede estirarse y moverse en espacios imposiblemente estrechos, que busca hígados para su próxima hibernación de 30 años. El momento más tenso es cuando elije a Scully como su próximo objetivo y se esconde en las sombras. Tendrá continuación en la propia temporada.

The Host (temporada 2, episodio 2)

Uno de los monstruos más icónicos de la serie, este habitante de las alcantarillas vagamente humanoide comienza a aterrorizar Nueva Jersey. El Flukeman es un mutante engendrado por Chernobyl, interpretado por Darin Morgan, quien pasó a protagonizar varios episodios favoritos de los fans de la serie, cuando merodea los fétidos túneles de un área metropolitana con un diseño de criatura con fauces sangrientas, llenas de colmillos y un aspecto de piel de gusano.

War of the coprophages (Temporada 3, episodio 12)

Los maestros George Romero y Stephen King nos demostraron con 'Creepshow' (1982) que las cucarachas dan miedo. Este episodio parte con esa ventaja pero va un paso más allá al hacer que sus insectos reciban sondas robóticas extraterrestres que las hacen formar enjambres y cometer asesinatos. 'Expediente X' mostraba que no era para los frágiles de corazón con escenas como bichos penetrando en la herida abierta de un adolescente que trata de sacársela de la piel con sangrientos resultados.

Home (Temporada 4, episodio 2)

Probablemente, el episodio de 'Expediente X' más controvertido de su historia, y posiblemente el más perturbador. Una granja en ruinas de Pensilvania, es la cuna de una familia casi salvaje que hace viajes nocturnos en su Cadillac y procrean niños mutantes endogámicos, asesinando a cualquier persona que amenaza su estilo de vida. Cogiendo el testigo de 'La Matanza de Texas'(the Texas Chainsaw Massacre, 19749, 'Las colinas tienen ojos' (The hills Have Eyes, 1977) o su fuente original 'Subhumanos' (Death Line, 1972), la serie de Carter se adelantaba al revival que llevarían a cabo la saga 'Km 666' y el remake de Alexandre Aja de la de Craven.

Chinga (Temporada 5, episodio 10)

Antes de 'Anabelle' y el universo Warren, 'Expediente X' envidó a la grande juntando dos grandes tropos del cine de terror, una muñeca malvada cuya dueña es una niña malvada. Todo empeiza cuando Mulder y Scully encuentran un supermercado lleno de clientes que decidieron sacarse sus propios globos oculares. Coescrita por Stephen King y el creador de la serie, Chris Carter, hay elementos del universo King como las visiones de las muertes de una mujer y es una buena muestra del poder para horrorizar de la serie.

Field Trip (Temporada 6, episodio 21)

Mulder y Scully se encuentran bajo los efectos de una potente espora psicotrópica que los lleva a un viaje psicotrópico donde nunca está claro qué es real y qué es una alucinación. Creen que están siendo secuestrados por extraterrestres y sufriendo muertes horribles mientras están atrapados dentro de sus propias mentes en un milhojas que nunca acaba,** un espectáculo de terror innovador y extravagante que conecta con vías vistas más recientemente en el género**, con filmes que juegan a lo onírico como forma de salirse de los patrones del género.

X-Cops (Temporada 7, episodio 12)

'Expediente X' no hacía ascos a crossovers, y si en sus primeros pasos vimos a un policía de 'Twin Peaks', en este episodio se cruzó con el famoso reality show de televisión 'Cops', en una idea que el guionistas Vince Gilligan había propuesto varias veces antes de que los showrunners dieran luz verde. En X-Cops, un oficial de policía del programa Cops se cruza con Scully y Mulder y se enfrentan a una criatura misteriosa, aparentemente invisible, que está matando a los residentes de un vecindario de Los Ángeles, de alguna forma, es un precedente de series como 'Death Valley' o 'Wellington Paranormal'.

Badlaa (Temporada 8, episodio 10)

El mendigo fue un personaje bastante aterrador que mataba a la gente de la forma más horrible imaginable. Un cuerpo mutilado y una base de misticismo que le lleva a matar a cualquiera que se interponga en su camino, con una técnica de escondite que muchos no pueden olvidar, hace que protagonice uno de los episodios más memorables de las ya fatigosas últimas temporadas, que empezaban a funcionar mejor en sus episodios de "monstruo de la semana" que en el arco general.

Scary Monsters (Temporada 9, episodio 14)

Un temporada 9 poco emocionante, se salva por estos episodios de casos sin relación, como este que parece basado en un episodio concreto de 'The Twilight Zone' que comienza con una mujer que se apuñaló 16 veces, y termina con un niño con la capacidad de manifestar físicamente su imaginación con miedo a los insectos gigantes que viven en el estómago de las personas. Dibuja imágenes de los ojos de las gente sangrando y cuando se le pregunta por qué haría algo tan horrible, dice que es porque teme que suceda. Un primor.

Mulder y Scully Meet the Were-Monster (Temporada 10, Episodio 3)

Mulder y Scully van en busca de una criatura que Mulder cree que es un monstruo, un humano que se convierte en una bestia durante unos días al mes, pero que en realidad una criatura similar a un lagarto en su estado normal, pero fue mordido por un humano, lo que lo convierte en humano unos días al mes que al que deben buscar. No es particularmente terrorífico, pero sí el más cercano al espíritu de terror clásico de la serie, y particularmente de los pocos interesantes del atropellado regreso de la serie.

Familiar (Temporada 11, episodio 8)

De nuevo, la temporada 11 estuvo lejos de ser perfecta, pero 'Familiar' es una de esas gemas espeluznantes que acaan dando vida a la serie en sus momentos bajos, de vuelta al tema de los terrores infantiles. En este episodio, un personaje llamado 'Mr. Chuckleteeth', con una sonrisa grande, ojos saltones y una siniestra canción propia y pegadiza. El planteamiento es más o menos lo que pasaría si algo así como los Teletubbies vivieran en el mundo y mataran a la gente. Paranoia, brujería y otros elementos escalofriantes completan un caso a rescatar en su etapa revival.