La querida actriz de 'Aquí no hay quien viva' que tuvo que defender su papel en la serie. "Si he hecho una mierda tampoco pasa nada"

Dado el enorme éxito en el que se acabó convirtiendo, uno pensaría que cualquier actor se moría de ganas por estar en 'Aquí no hay quien viva'. Lo cierto es que en sus inicios la serie tuvo mucho que demostrar, de intérpretes que aún estaban empezando en la profesión a otros más establecidos, el reparto coral de la serie trabajó en sintonía para convertirse en uno de los elencos más icónicos de la televisión española.

Una actriz veterana que llegó sin nada que demostrar fue Emma Penella, quien interpretó a Concha en la serie. Como explica Emma Piedra, hija de la actriz en el libro 'Aquí no hay quien viva: Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad' de Javier P. Martín, el papel de Concha era un desafío nuevo que compañeros de profesión no miraban con muy buenos ojos.

Con herencia teatral y especialmente dramática, Emma Penella era una de esas actrices "serias" en un momento en el que la comedia (y más aún la televisiva) no estaba bien considerada entre los talentos de su generación. Según cuenta Piedra: "Le llegaban dieciocho llamadas de teléfono al día antes de empezar a rodar. Todo el que se enteraba la llamaba. 'Pero ¿cómo vas a hacer eso? Pero ¡qué barbaridad! Con tu carrera profesional, eso es hundirte en la mierda'".

Las llamadas se volvieron tan habituales que Penella se volvió bastante tajante. En un momento su hija recuerda que dijo: "Bueno, lo primero: un respeto. Di que es una mierda cuando lo veas. Y si he hecho alguna mierda, que ya he hecho alguna a lo largo de mi vida, tampoco pasa nada".

Emma Penella tuvo algún encontronazo con el equipo de la serie

Ni que decir tiene que no hizo ninguna mierda y que se acabó convirtiendo en miembro esencial del elenco. Aunque eso no impidió que la actriz tuviera sus encontronazos con el equipo de la serie. En el episodio 12 de la segunda temporada, dedicado a la despedida de soltera de Rocío, todas las mujeres de Desengaño 21 se reúnen vestidas con una hortera diadema en forma de pene. Todas menos Concha, quien según Marisa se queda en casa por la ciática.

En la vida real Emma Penella también se quedó en casa, pero no por esa razón. Según relata su hija en el libro, la actriz tuvo momento desagradable en el rodaje cuando dijo que ella no se pondría la diadema, por lo que el equipo decidió preescindir de ella para la trama. "Ella se fue a su casa, llorando y destrozada. Su forma de ser no le permitía hacer eso."

Aunque por momentos dudó si con la decisión había puesto en juego su puesto en la serie, lo cierto es que el equipo acabó pasándolo por alto. Concha aparece incluso en el mismo episodio, sin la diadema, pero incómoda al ver que las chicas han traído la fiesta a casa. Salvo momentos puntuales como estos, su hija afirma que Penella estaba feliz con el papel, y que le permitió explorar una faceta actoral que no sabía que tenía.

En Espinof | Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' temían que Franciso Ibáñez no aprobara la serie por las similitudes con una de sus obras. Resultó que le daba igual

En Espinof | 'Aquí no hay quien viva' tiene un chiste mítico que se convirtió en el mayor misterio de la serie para los fans