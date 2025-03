"¡Nos estáis hundiendo!" Aquí no hay quien viva lo petó tanto en audiencia que incluso consiguió derrotar al "arma de destrucción masiva de Telecinco"

Aunque ahora somos conscientes del fenómeno que supuso para la televisión española, no hace tanto que 'Aquí no hay quien viva' era el alumno aventajado que impresionaba a sus profesores pero que aún tenía mucho que demostrar. La primera temporada de la serie fue un éxito que sorprendió a Antena 3 y al propio equipo de la serie pero, ¿podrían repetirlo?

Como se cuenta en el libro de 'Aquí no hay quien viva: Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad', la expectación por parte de la cadena era palpable, conscientes de que la competencia tendría que contraatacar de algún modo. Se especulaba con 'Hospital Central' o '7 vidas', siendo la segunda la decisión que Alberto Caballero prefería personalmente por la rivalidad amistosa entre Loles León y Carmen Machi.

Resultó que Telecinco tenía otra cosa en mente, y decidió enfrentarles nada menos que contra su gran serie: 'Los Serrano', que entonces hacía un 40% del share. En su momento esto pudo percibirse como el equivalente de matar una mosca a cañonazos, ya que en palabras de Caballero, para Paolo Vasile la serie era "su arma de destrucción masiva", por lo que la idea de que te contraprogramasen con ella no era algo que ningún programa deseaba.

Tuvieron que igualarse a 'Los Serrano' en duración

Fue entonces cuando el equipo entró en modo crisis. Porque aunque tenían confianza en su serie, pensaron que sería difícil ganar a 'Los Serrano', y más aún si ellos tenían episodios más largos, que facilitaba que los espectadores acabasen más tiempo enganchados a Telecinco. La decisión fue la de tratar de hacer la pelea más justa alargando la duración, de los ya longevos cincuenta minutos de duración a los setenta de 'Los Serrano', una decisión que fue mayormente interna y que incluso desde Antena 3 tardaron en percibir.

"Éramos las Galias luchando contra el gran imperio, Globomedia", declara David Fernández, guionista, en el libro. Esto causó por supuesto que tuvieran una carga mucho más grande de trabajo, con guiones tan largos que incluso los fragmentaban por tramas, y tiempos de rodajes más largos. Nada de eso estaba por supuesto pagado, pero se lo tomaron como un desafío que querían superar.

El esfuerzo acabó dando sus resultados, 'Aquí no hay quién viva' consiguió posicionarse 12 puntos por encima de share y demostrando que el nuevo fenómeno de los hermanos Caballero lo podía con todo. Quien no parecía muy contento al respecto eran Antonio Resines y Jesús Bonilla, para quienes en ese momento su sueldo en 'Los Serrano' dependía en gran medida del share, y con quienes tuvieron conversaciones de tú a tú intentando que ambas series volviesen a estar en días diferentes. "Yo a veces me encontraba a Antonio Resines y me decía: '¡Cabrón! Nos estáis hundiendo", declara en el libro Juan Luis Iborra, director.

Quiénes por supuesto sí estaban muy contentos con la rivalidad eran las propias cadenas, que estaban facturando una barbaridad, llegando Antena 3 a recaudar hasta dos millones de euros solo por la publicidad de un capítulo. Desde los premios, la pelea se quiso zanjar dando un Ondas conjunto en 2004 para ambas series, aunque fue un reconocimiento blanquito que no le hizo mucha gracia a Caballero. "Nos sentó regular, porque considerábamos que nuestra serie era mejor".

