'Aquí no hay quien viva' y sus siete versiones internacionales: el verdadero multiverso de la locura

Cuando se dice esa frase tan manida de “las series españolas traspasan fronteras” nunca terminamos de creérnoslo. Pero ahí está ‘La casa de papel’ y su nuevo spin-off coreano, las versiones yanquis de ‘Los misterios de Laura’, ‘Gran hotel’ o ‘Pulseras rojas’, por no hablar de las muchas producciones que nacieron de ‘Los Serrano’ y ‘Aida’ o incluso de la versión rusa de ‘El internado’. Vamos, que cuando se dice que la televisión española están de moda no es un decir: lleva de moda muchísimos años.

Pero es posible que la serie más conocida en otros países, sin nosotros saberlo, sea ‘Aquí no hay quien viva’, que tantos confinamientos salvó a fuerza de verla una y otra vez. Lo curioso es que no ocurrió solo en España: más allá de los doblajes en Finlandia, Serbia, Bosnia o Bulgaria, ha habido tantas adaptaciones alrededor del mundo, que prácticamente podemos hablar del multiverso de la locura real: el de ‘Aquí no hay quien viva’.

‘Vecinos’ (México)

Eugenio Derbez, famoso cómico mexicano, estaba en España en 2005 cuando se topó con ‘Aquí no hay quien viva’ en Antena 3. Le gustó tanto el concepto que lo compró y se lo llevó a su país, solo que decidió hacer algo completamente diferente: Derbez la llamó ‘Vecinos’ y no tiene ni un solo personaje o trama en común con la nuestra. ¿Lo mejor? Aún se sigue emitiendo.

Entre los protagonistas, en un elenco enorme, hay desde un portero (cuya catchphrase es “Aquí su conserje estrella se encarga de todo”) hasta un actor en decadencia con aires de grandeza llamado Frankie Rivers. ‘Vecinos’ acaba de terminar su temporada número 12 completando así más de 220 episodios, y es una de las más queridas de Televisa. Tanto es así que incluso insertaron el Covid en las tramas. Casi nada.

‘Aquí no hay quien viva’ (Argentina)

En Argentina adaptaron la serie a su manera en 2008, en una temporada de 39 episodios que cambiaron algunas tramas por completo, siendo la más llamativa que aquí Paloma (más conocida como Graciela o Grace) no se muere. Telefe tuvo un exitazo de audiencia entre manos, pero fue perdiendo fuerza por culpa de los diferentes cambios de programación (pasó de semanal a bisemanal, varió de horario cada dos por tres…). Cada episodio comenzaba, cual ‘South park’, con un “Los hechos y/o personajes de este programa son ficticios. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia” que desorientaba bastante.

Al final el share era tan bajo que tuvieron que acelerar todas las tramas para darle un final. Cabe decir que aunque algunos episodios sí se basaban casi en su totalidad en los guiones españoles, otros eran totalmente argentinos y que incluso varios episodios adaptados eran remakes en los que poco quedaba del original. Eso sí, casi todos los personajes cambiaron de nombre. Por ejemplo, Emilio y Mariano Delgado pasaron a ser Román e Hipólito Bobadilla y Concha, Marisa y Vicenta (ahora convertidas en tres hermanas) fueron Raquel, Nélida y Tomasa. Si le sumas la profundísima oscuridad con la que está grabada y que algunos personajes de temporadas posteriores ya salen el episodio uno, te queda una versión muy rara avis de nuestra serie.

‘Faites comme chez vous!’ (Francia)

Los franceses también decidieron cambiar el nombre a ‘Aquí no hay quien viva’ por ‘¡Siéntete como en casa!’. Duró 24 episodios en 2005 y aunque variaron el nombre de los episodios (‘Bienvenido al infierno’ por ‘Érase una mudanza’ o ‘Sexo, mentiras y… salir del armario’ por ‘Érase un rumor’) y de los personajes, la serie con el presidente de la comunidad Christian Costa era prácticamente igual, incluso en el peinado y la ropa de los actores. Alguna trama mezclaban aquí y allá, pero nada reseñable. Curiosamente, hay un pequeño movimiento nostálgico en Francia a su favor, pero prácticamente nadie la recuerda.

‘Aquí no hay quien viva’ (Chile)

Francisco Bobadilla, que después adaptaría ‘Modern family’ a Chile, recibió en 2009 el encargo de hacer lo propio con ‘Aquí no hay quien viva’, una serie que ya se emitió en el formato original por Chilevisión cuatro años antes. Se estrenó el 24 de noviembre sin mucho bombo, y con razón: básicamente una copia de la serie original con algunos arreglos propios de Chile… Y con tres puertas por piso en lugar de dos. También añadieron risas enlatadas, que solo hicieron que los fans de la original la señalaran con más rechazo. Duró tan solo once episodios.

‘Aquí no hay quien viva’ (Colombia)

El 25 de agosto de 2008, RCN Televisión emitió el primer episodio de ‘Aquí no hay quien viva’, la serie sobre los vecinos del edificio Salsipuedes. La serie tuvo 99 episodios, 9 más que la original, aunque tiene truco: aunque la adaptación de algunos episodios se suprimió (‘Érase una Nochebuena’, por ejemplo), otros se dividieron en dos y hasta tres partes, especialmente cuando llegaban al final de la serie. Además, para añadir presión, los episodios no eran semanales, sino prácticamente diarios.

La serie dio lugar a polémica: el senador Víctor Velásquez la acusó de violar el código de la adolescencia y la infancia. ¿El motivo? Efectivamente: Mauri y Fernando, la pareja gay del edificio. RCN cedió y la serie pasó de emitirse a las nueve de la noche a hacerlo una hora después, cuando, se supone, los niños tendrían que estar acostados. Dos pasos para adelante y tres para atrás, como siempre.

‘Aqui não há quem viva’ (Portugal)

Teresa Guilherme estaba ya familiarizada con adaptar formatos españoles: presentó ‘Un, dos, tres’ y en 2006 también hizo ‘7 vidas’. ‘Aqui não há quem viva’ fue todo un éxito, pero solo duró 52 episodios, terminando en ‘Érase unos estatutos’, que se dividió en dos partes. Los fans de la adaptación crearon varias peticiones online en 2010 para terminar la serie con un episodio especial digno, pero la muerte de varios actores y el lío de contratos hizo que fuera imposible.

Curiosamente, la serie empezó a destacar tras su primera reposición, precisamente en 2010, cuando ya era demasiado tarde para poder renovarla. Los episodios, por cierto, eran prácticamente iguales, tanto en vestuario como en decorados, iluminación, guiones y personajes. ¡Solo faltaba la canción del principio!

‘Η Πολυκατοικία’ (Grecia)

Literalmente, ‘El edificio’ fue la versión griega, que se emitió de 2008 a 2011 y que sí tenía canción al principio, solo que era una balada melosa de Michalis Hatzigiannis que contrasta muchísimo con nuestra versión a capella. La serie duró 132 episodios: 90 adaptados de la española y 42 completamente originales. Y si aquí vivían en Desengaño 21, allí lo hacen en Atenas, en Alamanas 19, con personajes como Thanasis Balafoutis (Juan Cuesta), Takis Peristeris (Roberto Alonso) o Manolis Galatsanos (Emilio Delgado). No, aquí Paloma Cuesta (Margarita Balafouti) tampoco se muere.

Fue tal éxito que llegó a tener un 43% de share en su primera temporada, aunque se fue rebajando sobre todo al llegar a los episodios exclusivamente griegos, como ‘Érase un brasileño’, ‘Érase un profeta’, ‘Érase un enano’ o ‘Érase un mosquito tigre’. Lo curioso del asunto es que Grecia ha comprado los derechos de ‘La que se avecina’ para hacer un remake de su propia serie. El multiverso se amplía.

Versiones fallidas

No todo va a ser miel sobre hojuelas: en 2012, José Luis Moreno aseguró que estaban a punto de hacer una versión estadounidense con el nombre de ‘I hate this place’. Al final quedó en nada, igual que la versión italiana, ‘Qui non si può vivere’, no pudo emitirse por una ley que no permitía que el personaje de Marisa bebiese y fumase: a partir de ahí vieron los problemas que podían tener y decidieron abandonarla. De la misma manera, Venezuela iba a llamarla ‘Como perros y gatos’… Pero acabó en nada.

Ya tenemos material para quince confinamientos más. ¡Un poquito de por favor!