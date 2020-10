'South Park: The Pandemic Special': una orgía de humor corrosivo especialmente necesaria en tiempos de coronavirus

Desde que la longeva —y, a mi gusto, excelente comedia animada— 'South Park' decidiese abrazar la actualidad para dar forma a las historias de sus episodios hace unos cuantos años, fueron muchas las voces que se alzaron criticando una pérdida de frescura y calidad en un formato antes libre, y ahora reconvertido en esclavo del trending topic.

Los propios creadores del show, Trey Parker y Matt Stone, conscientes de la situación, manifestaron su voluntad de desmarcarse en la medida de lo posible de esta nueva deriva. Pero este funesto 2020, a través de la pandemia de COVID-19, les ha puesto en bandeja la oportunidad perfecta para demostrar que, independientemente de la naturaleza del contenido, siguen siendo unos de los narradores más brillantes del panorama televisivo contemporáneo.

Y es que, con este episodio extendido titulado 'The Pandemic Special', Parker y Stone no sólo han dado un pistoletazo de salida por todo lo alto a la vigesimocuarta temporada de 'South Park'. También ha dejado claro que la producción de Comedy Central, que ya carga casi un cuarto de siglo a sus espaldas, continúa siendo lúcida, corrosiva, y una excusa perfecta para escapar de la terrible realidad que hay al otro lado de la ventana mientras la escudriñamos con un cinismo arrebatador.

No es el momento de hacer una comedia sobre la pandemia... ¿verdad?

Si hay algo que logra convertir en una experiencia refrescante y muy recomendable un 'The Pandemic Special' que, no nos engañemos, no aporta nada nuevo a los mecanismos que llevan haciendo funcionar como un reloj suizo a 'South Park' desde sus primeras emisiones, eso es la ácida y certera mirada de unos Trey Parker y Matt Stone en plena forma.

En los cerca de tres cuartos de hora que dura el capítulo, el dúo de guionistas da rienda suelta a sus instintos para reconvertir en una comedia tan salvaje como de costumbre los acontecimientos que han transformado el mundo desde principios del mes de marzo; y lo han hecho sin dejar títere con cabeza y aproximándose a la realidad de un modo cómplice con un espectador que no tardará en proyectarse sobre lo que ve en pantalla.

Desde conflictos mundanos como las disputas con esas personas que optan por llevar las mascarillas como si fuesen "pañales para la barbilla", las llamadas a través de zoom o los efectos del confinamiento y la "nueva normalidad", hasta temas más delicados como la gestión de la crisis por parte del presidente de Estados Unidos e, incluso, la brutalidad policial relacionada con el movimiento Black Lives Matter, todo, absolutamente todo, es objeto de mofa en 'The Pandemic Special'.

Esta variedad temática, que dispara en todas direcciones sin importarle lo más mínimo los daños colaterales —tremendos los nuevos palos que recibe Disney tras el controvertido episodio 'Band in China'— permite a Parker y Stone hacer uso tanto de un humor más cafre y grotesco —zoofilia incluida— como de gags más mordaces e inteligentes. El resultado son 45 minutos de carcajadas a espuertas y de algún que otro arqueo de cejas ante la provocación marca de la casa.

A todo esto hay que sumarle la depuradísima narrativa a la que nos tiene acostumbrados la serie —de nuevo, una clase magistral sobre el uso de la causalidad en el guión—, y ciertos toques meta que enriquecen el capítulo con una buena dosis de autocrítica —¿De verdad era necesario un especial sobre la pandemia? ¿No es demasiado pronto para hacer bromas con esto?— que culmina en una última escena que lanza un dardo envenenado a todos los que ayudan a girar la rueda de la ofensa.

Al final del episodio, el bueno de Randy Marsh sopesa la idea de ponerse a trabajar en una nueva remesa de 'Pandemic Special'. En lo que a mi respecta, de mantener este nivel, no puedo esperar a introducirla en mi organismo sin ningún tipo de reparo —a riesgo de que me crezca bigote—.