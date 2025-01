Qué fue de Sofía Nieto, de la rebelde hija mayor de los Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' a profesora de álgebra en la universidad

Por 'Aquí no hay quien viva' pasaron decenas y decenas de actores y personajes, convirtiendo Desengaño 21 en poco menos que una especie de 'Los Simpson' repleta de secundarios de un solo chiste, protagonistas con sus frases características (desde "¡Qué follón!" hasta el popular "Un poquito de por favor") y varias historias entrecruzadas en las que podía pasar de todo. Uno de estos personajes, a medio camino entre el protagonismo y el secundario de un solo chiste, fue Natalia Cuesta, la hija de Juan y Paloma, enamorada de Yago y eterna tentadora de Roberto. Han pasado 21 años y medio desde la emisión de aquel primer 'Érase una mudanza' y muchas cosas han cambiado para sus intérpretes, y por eso nos preguntamos... ¿Qué fue de Sofía Nieto, la hija mayor de los Cuesta?

¡Y punto en boca!

Elena Sofía Nieto Monje nació el 16 de agosto de 1984 en Alcorcón, y desde muy joven trató de combinar sus dos pasiones. Por un lado, la interpretación, empezando a representar obras de teatro a los 16 años. Por otro, la educación: en segundo de Bachillerato participó en las XV Olimpiadas de Química, ganó y acabó participando en un concurso a nivel estatal. De hecho, según dijo en una entrevista a El Periódico, "Me enganché. Así de fácil".

Por mucho que la mayoría la conozcamos como actriz, lo cierto es que como estudiante era fabulosa: sacó un 10 en el bachiller, un 9,44 en Selectividad (la nota más alta de la promoción) y acabó estudiando Matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Solo había un problema: en 2003, solo un año después de entrar como estudiante estrella, la ficharon para una serie. Bueno, al fin y al cabo era un trabajo extra, porque solo iba a durar unos pocos episodios. La serie en cuestión se llamaba 'Aquí no hay quien viva' y se convirtió en uno de los bombazos más grandes de la historia de la televisión en España.

Nieto estuvo en 91 de los 93 episodios, y su personaje rebelde llevó de cabeza continuamente a Juan Cuesta a lo largo de los años. Eso sí: entre guiones, apuntes, exámenes y estrenos no suspendió ni una sola asignatura a lo largo de los cuatro años de su carrera. Y no, no fue fácil en absoluto, pero tan mal no le debería ir cuando, al llegar el final de su serie, decidió continuar fichando por 'La que se avecina' en un papel muy distinto al que nos tenía acostumbrados.

¡Qué follón!

Al terminar 'Aquí no hay quien viva', ocurrieron dos cosas simultáneas: por un lado, la serie dio el salto a Telecinco cambiando personajes y con otro nombre, 'La que se avecina'. Por otro, Nieto participó en el XXV Congreso Internacional de Matemáticos en Madrid y también dio conferencias en el III Curso Internacional de Análisis Matemático de Andalucía. Lo quería todo, pero el hecho de tener cabeza para los números no hizo que diera de lado su otra gran pasión.

El 22 de abril de 2007, nueve meses después del cierre de Desengaño 21, abrió la urbanización Mirador de Montepinar, donde Nieto interpretaba a Sandra Espinosa, una chica tímida con poca suerte con los hombres que primero trabajaba de becaria en la peluquería de Araceli y después como camarera en el bar Max & Henry. Al no dar beneficios, acabaron echándola, abandonó la urbanización y nunca nadie se volvió a preguntar por ella. Y lo cierto es que, más allá de un par de cortometrajes, Nieto no se ha vuelto a poner delante de una cámara. Por suerte, ha perseguido firmemente su otra gran vocación.

Simplemente, vio imposible compaginar su labor como matemática y su labor como actriz, y decidió que su etapa delante de las cámaras se había terminado. Desde entonces, se convirtió en profesora ayudante desde 2010 hasta 2016, mientras hacía su doctorado, y la pudimos ver en vídeos matemáticos para el periódico El País, por ejemplo. Su decisión de abandonar la interpretación fue la correcta: actualmente es profesora universitaria, experta en Geometría, Cálculo y Álgebra Lineal.

Pero no es tan fácil seguirle el ritmo, porque ni siquiera tiene perfiles abiertos en redes sociales. Simplemente, tomó la decisión consciente de desaparecer y de dejar todo el mundo de la farándula tras ella. Y, visto lo visto, a pesar de que 'La que se avecina' continúa adelante, tomó la mejor decisión posible, aunque su público ahora sea muchísimo más de nicho. Aquí sí hay quien sume, aquí sí, aquí sí.

