Las 13 mejores series de comedia españolas de los últimos años

No hay nada mejor que una buena dosis de comedia. Una gran ocasión de levantarnos el ánimo y, para ello, no hay casi nada mejor que la televisión y las series. Las siempre difíciles de escribir sitcoms (y otros subgéneros) que nos han proporcionado risas por doquier con sus locas propuestas y personajes.

Y si es humor patrio, humor español, mejor que mejor. Por eso, desde Espinof hemos seleccionado las que son las 13 mejores series de comedia realizadas en nuestro país y estrenadas en los últimos años.

Lo más destacado del humor televisivo en España

De esta manera, hemos acotado la selección a series estrenadas (series nuevas) a partir de 2014. Diez cosechas televisivas (a ver, estamos a finales de 2023) en las que han entrado fuerte las plataformas de streaming con su producción propia. Destaca casi más Movistar Plus+ que es la que cada año más oferta cómica nos trae... pero eso no significa que se queden atrás Netflix o otras cadenas tradicionales como Telecinco o de pago como TNT o Comedy Central.

Pero, si esta selección os sabe a poco y queréis explorar el humor televisivo fuera de nuestras fronteras, estas son las mejores series de comedia que podéis ver en streaming (y en Netflix en concreto); además de las más destacadas que se han estrenado en este 2023 (y en global).

También tenemos las series españolas más top que podemos ver ahora mismo en streaming. Además, esta es nuestra selección de las mejores películas españolas de este 2023 (y las mejores del año en general).

'Arde Madrid' (2018)

Creada por Paco León y Anna R. Costa | Reparto: Inma Cuesta, Paco León, Debi Mazar y Anna Castillo

Mira que han pasado años y todavía sigo recordando con mucho cariño lo bien que nos lo pasamos con esta original (pero truncada) propuesta. Una mirada ácida, algo nostálgica pero muy divertida a esos años de aperturismo (leve) del franquismo.

Ver en MovistarPlus+ | Crítica

'Capítulo 0' (2018-2019)

Creada y protagonizada por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla

Infalibles como siempre, los "chanantes" nos regalan dos temporadas de episodios autoconclusivos repletos de ingenio y, por supuesto, dosis de desvergüenza marca de la casa en lo que nos ofrecen todo un festival de cine fantástico que ya quisieran muchos.

Ver en MovistarPlus+ | Crítica

'El fin de la comedia' (2014-2017)

Creada por Ignatius Farray, Miguel Esteban, Raúl Navarro | Reparto: Ignatius Farray

Reconozco que si no estás metido en el tipo de humor de Ignatius, puede que cuesta bastante entrar en la propuesta semiautobiográfica del cómico, sobre todo porque la serie no está pensada para el gran público (pero tampoco la mayoría de este subgénero). Así, no hay gags, no hay chistes fáciles, hay una exploración (con humor) de la condición humana a través de este personaje.

Actualmente no disponible en streaming | Crítica

'Mira lo que has hecho' (2018-2020)

Creada por Berto Romero | Reparto: Berto Romero, Eva Ugarte, etc.

El siempre interesante Berto Romero quiso abrazar la tendencia de las comedias semiautobiográficas y hablar del día a día de la paternidad. Y lo hizo en una fantástica serie a la que, temporada a temporada le agregaba capas para hacerla cada vez distinta de lo anterior.

Ver en MovistarPlus+ | Crítica

'Paquita Salas' (2016-...)

Creada por Javier Calvo, Javier Ambrossi | Reparto: Brays Efe, Belén Cuesta, etc.

Qué pena el pensar que la divertidísima sátira del star-system español a través de los ojos de una agente en horas bajas no vaya a tener, de momento, más entregas. Mucho más de una imparable generadora de memes, la serie equilibra de forma fantástica este retrato de patetismo con mucho corazón.

Ver en Netflix | Crítica

'Poquita fe' (2023-...)

Creada por Montero y Madiagán | Reparto: Raúl Cimas y Esperanza Pedreño

Entra muy fuerte en el top una de las mejores comedias de este 2023. Un fascinante y desternillante retrato costumbrista de una año en la vida de una pareja sin caer en gags facilones. Lo que no quiere decir que no tengamos situaciones puramente cómicas, planteadas siempre desde un punto de vista ligeramente pesimista.

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

'El pueblo' (2019-2023)

Creada por Alberto Caballero, Nando Abad y Julián Sastre | Reparto: Carlos Areces, María Hervás, Santi Millán, etc.

Del universo de 'La que se avecina' llegó esta más que simpática y estupenda comedia rural sobre un grupo de urbanitas que decide dejarlo todo e irse a vivir a un pueblo soriano, ahí tendrán que lidiar con sus variopintos y pintorescos habitantes.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

'La reina del pueblo' (2021)

Creada por Raúl Navarro | Reparto: Lucía Caraballo, Ana Jara, Omar Banana, Cristina Colom, etc.

Fresquísima comedia que nos lleva a ese microcosmos de las fiestas de pueblo a través del punto de vista de un grupo de personajes adolescentes. Una, por así decirlo, actualización de lo berlanguiano con un excelente sentido del ritmo y del humor que es tan fresco como cercano.

Se puede ver en Atresplayer | Crítica

'Reyes de la noche' (2021)

Creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor | Reparto: Javier Gutiérrez y Miki Espabé

Qué lástima toda la presunta controversia respecto a una serie que podría haberlo dado el todo por el todo en sucesivas temporadas. Un impresionante retrato ficticio sobre la implacable guerra del periodismo futbolístico radiofónico en la edad de oro de este género.

Se puede ver en Movistar Plus+ | Crítica

'Señoras del (H)ampa' (2019-2021)

Creada por Carlos del Hoyo y Abril Zamora | Reparto: Toni Acosta, Nuria Herrero, Malena Alterio y Mamen García

No tenía demasiadas esperanzas en la serie pero se convirtió sin duda, en una de las mejores series de la cosecha de 2019. Una historia de sororidad, vigilantismo y humor negro y ligeramente macarra que, si bien sufre de ese mal de las comedias en abierto de durar quizás demasiado, logra ser una magnífica opción para subir el ánimo.

Se puede ver en Prime Video | Crítica

'Vergüenza' (2017-2021)

Creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero | Reparto: Javier Gutiérrez y Malena Alterio

Dos años desde que vimos a Jesús y Nuria por última vez y se echa muchísimo de menos su revuelco en el fango de la vergüenza ajena con las huidas hacia delante de situaciones, como poco, incómodas. Temporada a temporada fue madurando y, sin perder su seña de identidad, supo perfeccionar el quedarse al borde del descontrol sin sobrepasarlo.

'Vida perfecta' (2019-2021)

Creada por Leticia Dolera | Reparto: Dolera, Celia Freijero y Aixa Villagrán

La serie de Dolera y compañía triunfa donde muchas otras han fracasado: la exploración de la amistad, sexualidad y vida personal y profesional de un grupo de amigas treintañeras. Aquí la clave es, sin duda, la química entre el trío protagonista pero también su equilibrio en el humor, algo negro, a la hora de hablar de feminidad y circunstancias de la vida.

'Vota Juan', 'Vamos Juan', 'Venga Juan' (2019-2021)

Creada por Diego San José y Juan Cavestany | Reparto: Javier Cámara, María Pujalte, Adam Jezierski, etc.

Cerramos el top con la que es quizás la gran sátira política española de lo que llevamos de siglo. La trilogía protagonizada por Javier Cámara y María Pujalte, entre otros, con la vida de un político que lo buscará (y perderá) todo por tener algo de poder. Un relato desternillante de patetismo.