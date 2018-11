'Capítulo 0', la obra maestra de Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla es la inesperada respuesta chanante a 'Black Mirror'

‘Capítulo 0’, la nueva creación de los responsables del mejor humor nacional de los últimos quince años, es una noticia extraordinaria y, a la vez, la confirmación de la condena de estos superdotados de la guasa.

Siempre relegados a canales minoritarios y horarios imposibles, los cómicos alcanzan la plenitud formal y cachonda en Movistar+, con lo que seguirán únicamente al alcance de unos pocos elegidos y de las filtraciones, algo imposible de sortear sea cual sea el canal que acoja lo que sea que hayas producido.

El peor programa de la semana

Como digo al comienzo, 'Capítulo 0' es, ante todo, una noticia extraordinaria. Sin forzar la máquina, Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla siguen liderando el mejor humor de nuestra televisión, y lo hacen con un innovador formato que resulta ideal para el absurdo que manejan.

El equipo Reyes-Sevilla pone toda la carne en el asador y reimagina el género fantástico (porque esto es una serie de género, que nadie lo dude) adaptándolo a su idiosincrasia, con espectaculares resultados gracias al inmejorable empaque del producto.

Desde el primer momento se aprecia una calidad y un nivel de detalle como nunca antes habíamos visto en sus trabajos. Los quince años que han pasado desde sus inicios se han aprovechado al máximo y han aportado tablas y conocimientos cinematográficos en los que apoyar sus sketches. No menos importante es el brutal aprovechamiento de la plena libertad de la que siempre han dispuesto. No es nada fácil mantener el equilibrio perfecto entre libertad y libertinaje. Y esta gente domina ambos campos por igual.

'Capítulo 0' es el sueño de todo aspirante a cineasta, a humorista o a lo que sea con ganas de hacer el payaso: jugar a las películas, imaginar historias imposibles que sobre el papel serían inviables, bien por idiotas o bien porque no darían para mucho más que un cortometraje, y convertirlas en un todo lleno de sentido común. En una genialidad estúpida. Como uno de los secundarios afirma en un momento del primer episodio "Son intelectuales. Idiotas, pero intelectuales".

La dimensión desconocida

Rodeados de habituales, como el indispensable Miguel Esteban (el barman de 'La Resistencia'), y ampliando el salón de pensadores con nombres como Raúl Navarro, Marc Crehuet, Luismi Pérez o Sergio Sarria, los dos protagonistas absolutos de la función son Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes. Bueno, y el equipo de maquillaje y peluquería.

Todos los episodios de la temporada están dirigidos por Ernesto Sevilla a excepción del último, 'Space Universe', que corre a cuenta de Esteban y Navarro, y todos ellos demuestran con creces que ellos han sido, son y serán nuestro 'SNL'.

En poco más de dos horas, la serie recorre todos los géneros y subgéneros que puedan exhibirse en un festival de cine fantástico en formato chanante. El hijo bastardo de 'Independence Day' y 'Encuentros en la tercera fase', un thriller que empieza como 'Se7en' y termina como una de Berlanga o un inquietante híbrido entre 'Anatomía de Grey' y 'Get Out'. Todo vale en 'Capítulo 0', pero porque no se puede hacer mejor.

Con la inestimable ayuda de viejos amigos (Raúl Cimas, Julián López, El Gran Wyoming o Arturo Valls entre otros), y un casting lleno de matices con grandes secundarios del cine y de nuestro humor más modernista, como Miguel Noguera, David Pareja o Javier Botet, que personifica con precisión de qué va esto del fantástico desternillante.

En los límites de la hilaridad

'Capítulo 0' es un ejemplar ejercicio de cachondeo inteligente para disfrute de los fans del trabajo de estos colosos. Si además de eso también eres un fanático del fantástico, la enhorabuena es doble.

Será complicado que estos locos maravillosos puedan superar las cotas de hilaridad de esta temporada, así que nos vale con que mantengan el nivel y nunca dejen de hacer estas cosas. Además, las opciones son infinitas teniendo en cuenta el formato de la serie, por lo que confiamos en que de haber una nueva tanda, no se haga esperar demasiado.

Justo cuando el hastío se apoderaba de nosotros llega 'Capítulo 0', la mejor y más revolucionaria serie española de los últimos años. El trío ZAZ estaría orgulloso. Me gustaría saber qué opina del resultado final uno de los productores principales de la serie: Pablo Motos.