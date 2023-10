Las 9 mejores películas españolas de 2023 (por ahora)

¿Qué es una "españolada"? Pues depende de lo que cada cual pretenda ver. Para algunos no hemos pasado de Pajares y Esteso, hay quien cree que cada película estrenada es 'Ocho apellidos vascos' y quien piensa que Santiago Segura sale en todas las propuestas patrias sin dejarse ni una. Por suerte, si sigues el cine español sabrás que una "españolada" puede ser perfectamente un thriller de los que te deja con la lengua fuera, un drama rural con una sensibilidad que hace cinco años ni se olía o incluso cine de terror ambientado en el País Vasco.

Para celebrar el Día Del Cine Español y defendiendo siempre que el "cine español", como tal, no es un género, vamos a repasar las mejores películas que nos ha regalado este año de momento, mientras esperamos los bombazos de Paco Plaza o J.A. Bayona. Por suerte o por desgracia, Pajares y Esteso nos quedan ya muy lejos.

'20.000 especies de abejas'

Dirección: Estibaliz Urresola Solaguren Reparto: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabaraín, Itziar Lazkano

Durante años, el cine español se ha tirado a lo rural para explicarse a sí mismo. Ahora ha redoblado la apuesta dando capas a lo que antaño era solo verdad y pureza gracias a la historia de Cocó, una niña entre generaciones de mujeres que han decidido no entenderla y que protagoniza alguno de los momentos más bellos, importantes y conmovedores del año. Una auténtica maravilla que destruye a base de sensibilidad todos los tópicos rurales buenistas. Si no hubiera estado Bayona, habría sido la propuesta patria para los Óscar... y con razón.

Crítica en Espinof de Randy Meeks | Ver en Movistar Plus+

'Las chicas están bien'

Dirección: Itsaso Arana Reparto: Bárbara Lennie, Irene Escolar, Itsaso Arana, Itziar Manero, Helena Ezquerro, Gonzalo Herrero

El ensayo de una obra de teatro dentro de una película, mezclando guion, realidad, rupturas de la cuarta pared, fiestas, confesiones y amistad en una línea que nunca queda del todo claro dónde y cómo se traspasa. Salida de la factoría Jonás Trueba, que produce la cinta (y se nota), Itsaso Arana le pone sensibilidad, exquisitez, bondad y sororidad a un título mucho más anárquico y divertido de lo que tiene derecho a ser.

Crítica en Espinof de Álvaro de Luna

'Creatura'

Dirección: Elena Martín Reparto: Elena Martín, Oriol Pla, Àlex Brendemühl, Clara Segura, Mila Borràs

El agua de mar lo cura todo. O a eso se aferra Mila, una mujer con problemas de deseo sexual que no sabe entenderse a sí misma. Ella no puede, pero nosotros, navegando entre su infancia, su adolescencia y su madurez, somos capaces de unir las piezas de un puzzle formado por barreras puestas al placer, encuentros sexuales a disgusto, gritos y prohibiciones que nunca pudo llegar a comprender pero se quedaron grabadas en su psique. Atrevida, revolucionaria, única: 'Creatura' es una cosa que hay que ver.

Crítica en Espinof de Randy Meeks

'Mari(dos)'

Dirección: Lucía Alemany Reparto: Paco León, Ernesto Alterio, Celia Freijeiro, Raúl Cimas, Jesús Olmedo

El primer sorprendido con que esta producción de Mediaset estuviera realmente bien fui yo. Pero la deconstrucción de la masculinidad que Lucía Alemany muestra en la situación más enrevesada posible convierte a 'Mari(dos)' en uno de los dardos más acertados de los últimos tiempos en el cine patrio. Y, además de disfrutar con los giros imposibles de un guion de hierro y con la evolución de sus personajes, nos da algunas de las escenas más graciosas del año. No es poca cosa.

Crítica en Espinof de Randy Meeks | Ver en Movistar Plus+

'Extraña forma de vida'

Dirección: Pedro Almodóvar Reparto: Ethan Hawke, Pedro Pascal, Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos

La madurez de Almodóvar está siendo interesantísima. Después de su autobiográfica 'Dolor y gloria' llega el momento de mostrar lo que sabe hacer con Pedro Pascal y Ethan Hawke en una obra sobre el arrepentimiento, el dolor, el amor imposible y su ansia por probar nuevas cosas mientras aún pueda. El mediometraje supura verdad por los cuatro costados, alejado de una juventud que ya ve lejana, centrándose en un amor entre dolores y achaques que van más allá de lo físico.

Crítica en Espinof de Pedro Gallego

'Asedio'

Dirección: Miguel Ángel Vivas Reparto: Natalia de Molina, Bella Agossou, Francisco Reyes, Fran Cantos, Chani Martín, Jorge Kent, Óscar Eribo

Un thriller con todas las de la ley dirigido por una voz propia a la que no se le reconoce lo suficiente (algo raro después de su fabulosa 'Secuestrados'). Su inicio es asfixiante, uno de los mejores momentos del año donde consigue aunar crítica social, acción y tensión a los niveles más altos: si os gustan los planos secuencia, la película es un regalito. Ahora bien, es cierto que no acierta de manera continua, pero es un producto tan distinto y original que merece la pena darle un visionado.

Crítica en Espinof de Mikel Zorrilla | Ver en Prime Video

'Irati'

Dirección: Paul Urkijo Reparto: Eneko Sagardoy, Edurne Azkarate, Itziar Ituño, Iñigo Aranbarri, Elena Uriz, Kepa Errasti

Hace años, la mera idea de rodar una película de espada y brujería en euskera utilizando los mitos vascos habría sido visto como una rareza condenada al bajo presupuesto. Pero los tiempos han cambiado, y Urkijo ha podido estrenar 'Irati', por suerte: ambientada en el siglo VIII, esta es una de las propuestas más originales del año y demuestra que el cine español es un gigantesco abanico de ideas venidas de todas partes. Visualmente es impresionante, pero argumentalmente no se queda atrás en su exploración de la mitología del norte de la península. Pequeña gran maravilla.

Crítica en Espinof de Mikel Zorrilla | Ver en Prime Video

'Un amor'

Dirección: Isabel Coixet Reparto: Laia Costa, Hovik Keuchkerian, Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García Jonsson

Basada en la novela de Sara Mesa, Isabel Coixet está a punto de estrenar (el 10 de noviembre) un éxito anunciado. Y es que 'Un amor' es una ficción compleja y descarnada que Coixet ha sabido transformar, sabiamente, en una película que subvierte la ruralidad y logra hacer el retrato robot de una mujer que se agarra a un clavo ardiendo para continuar una experiencia que se había prometido sanadora pero no para de dolerle por los cuatro costados.

Crítica en Espinof de Randy Meeks

'Cerrar los ojos'

Dirección: Víctor Erice Reparto: Manolo Solo, José Coronado, Ana Torrent, María León, Soledad Villamil, Petra Martínez

Sinceridad absoluta: a mí no me gustó lo nuevo de Erice. Sin embargo, es innegable que se trata de una de las películas imprescindibles del cine español de este año, un retorno de lo más esperado, algo que "hay que ver". Para mi compañero Pedro, la película emplea el cine "como arma para llegar al alma y al recuerdo". Ojalá veáis en ella todo lo que no supe verle.

Crítica en Espinof de Pedro Gallego

