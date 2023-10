Casi nadie la vio en cines pero es uno de los mejores thrillers españoles del año y acaba de llegar a steaming

El cine español está en un momento dulce (solo hay que echar un ojo a la cosecha del año anterior), pero sigue habiendo infinidad de producciones que pasan desapercibidas en cartelera. Por suerte, tenemos el streaming para darles una segunda vida: 'Upon Entry' se estrenó esta misma semana en Filmin y es uno de los thrillers españoles más tensos del año.

Llegadas y retenciones

Diego y Elena son una pareja que vuela desde España hasta los EE.UU. para irse a vivir allí. No obstante, cuando su avión llega a Nueva York, los servicios de seguridad los trasladan a una sala donde serán retenidos e interrogados hasta que todos sus secretos salgan a la luz.

'Upon Entry (La llegada)' es una película escrita y dirigida a cuatro manos por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez. Se estrenó el pasado mes de junio y recaudó en torno a 100.000 euros, una cantidad modesta si la comparamos con la taquilla millonaria que suelen ingresar los grandes estrenos pero notable si tenemos en cuenta que es un proyecto de presupuesto más ajustado.

Sin duda, se trata de una propuesta minimalista que, sin embargo, no necesita más que un par de actores, cuatro paredes y una hora y cuarto de duración para aprovechar todo su potencial.

La idea es sencilla pero efectiva: partir de esa situación que todos hemos experimentado alguna vez, los nervios que se pasan en los controles de aeropuerto, y jugar con la empatía que suscita ese lugar común para meternos la tensión en el cuerpo y hacer que progrese conforme avanza la acción.

No necesita de grandes escenas de acción para conseguir atraparnos desde el principio. Todo en gran parte gracias a un guion muy bien estructurado, que comienza dándonos información con cuenta gotas y, poco a poco, nos va dando más piezas del puzle hasta que vemos la situación desde más ángulos.

Además, tanto los diálogos como el desarrollo de la acción no se antojan impostados, sino que en todo momento mantienen la verosimilitud y no resulta difícil imaginar que algo así pudiera sucedernos a cualquiera (algo de agradecer, porque hubiera sido fácil darle un giro brusco en cualquier momento y sacrificar todo lo conseguido para darle dramatismo al asunto).

La película critica el doble rasero de las políticas de inmigración estadounidense y la burocracia, pero también hace un más que interesante retrato psicológico de la pareja protagonista y plantea cuestiones como hasta qué punto creemos conocer a la otra persona.

Todos los méritos ya mencionados deslucirían si no contaran con el respaldo de dos grandes actores: Alberto Ammann y Bruna Cusí dan la talla en los roles principales, con una actuación contenida que recoge ese nerviosismo que va en aumento, sin caer nunca en el histrionismo.

El colofón es un final simplemente brillante. Sin ánimo de entrar en detalles, muchos de estos thrillers a puerta cerrada flaquean en su desenlace pero, por suerte, en este caso no es así y no se me ocurre una manera más contundente de cerrar esta historia.

'Upon Entry' es una de las joyas españolas de 2023: un thriller que funciona como un reloj y que sabe mantener la tensión durante menos de hora y media, sin caer nunca en la tentación de romper la verosimilitud que desprenden sus diálogos. Si os la perdisteis en cines, ahora podéis darle la oportunidad que se merece.

