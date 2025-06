La peor película de Bruce Willis tiene 0% en Rotten Tomatoes, la hizo en China y fue boicoteada por evasión de impuestos

Con más de 160 películas a sus espaldas y protagonizado algunos de los papeles más emblemáticos de la historia del cine, es verdad que Bruce Willis no siempre ha estado fino a la hora de elegir proyectos. Su carrera también se ha movido frecuentemente entre la acción y los thrillers más chungos, con algunos al menos pudiendo contentarnos con que eran un placer culpable.

Pero una película que incluso sus mayores fans tendrían problemas en defender no llegaba de Estados Unidos, sino de China. Llamada 'Air Strike', tenía unos nada desdeñables 65 millones de dólares de presupuesto y ambiciones de contar un episodio importante en la historia del país: el bombardeo de Chongqing en la guerra sino-japonesa. Para ello contaban no solo con Fan Bingbing, la actriz china más taquillera del momento, sino con apariciones estelares de Hollywood como Willis, Adrien Brody e incluso producción de Mel Gibson.

El resultado fue el mayor descalabro de su carrera a nivel de crítica. Con un 0% en RottenTomatoes, una "hazaña" genuinamente difícil de conseguir, en Cinema Escapist la llamaban "la Sharknado china", y en Variety expresaban confusión total, afirmando que era "un mejunge tan comprometido que es difícil discernir las intenciones originales". Todas las opiniones hablaban de una cinta histórica totalmente inconexa que era difícil tomarse en serio.

Willis no tuvo nada que hace con el desastre

No es tampoco uno de esos casos donde crítica y público no coincidiesen, porque su paso por taquilla fue incluso peor. La película acabó recaudando 516.279 dólares internacionalmente. Has leído bien. Ni siquiera llegó al millón de los 65 que costó. En parte porque entre sus lugares de estreno no estaba la propia China, el público principal para el que estaba planteada.

Independientemente de la cuestionable calidad, la película estaba condenada desde el principio. 'Air Strike' no se estrenó en China como castigo público a Fan Binging, uno de sus reclamos principales y que en esos momentos se encontraba metida en un escándalo de evasión de impuestos. La habían pillado con los llamados contratos "ying-yang", una estratagema popular entre celebridades chinas que consistía en tener dos contratos en cada película, el que se presentaba al estado y el real (mucho más lucrativo).

Con China fuera de plano a la película le costó justificar su existencia en el resto del mundo, que no conectó con ella de ninguna manera. Mientras que para Willis supuso una entre otras vergonzosas elecciones interpretativas, la más afectada fue la propia Bingbing. Pagó el dinero que debía al gobierno, pero aun así no consiguió arreglar una deuda reputacional que se mantiene hasta hoy.

En Espinof | La serie que lanzó al estrellato a Bruce Willis es una de las mejores de todos los tiempos, pero era imposible verla en streaming... hasta ahora

En Espinof | Lo mejor de Bruce Willis: 17 películas y series por las que siempre le recordaremos