Lo mejor de Bruce Willis: 17 películas y series por las que siempre le recordaremos

Probablemente, cuando Bruce Willis subió al escenario por primera vez a mediados de los 70 en una producción estudiantil de ‘La gata sobre el tejado de zinc’ no pensaba que se iba a convertir en uno de los nombres básicos para entender el cine durante tres décadas. Una figura siempre socarrona, dura por fuera pero con corazón blandito, el prototipo de un hombre que quizá nunca existió que se modeló una carrera apasionante, que comenzó como galán romántico y finalizó cayendo en el pozo de las películas de serie B directas a vídeo antes de retirarse por afasia, como supimos ayer.

Pero que la última década no nuble los éxitos de Bruce Willis, el hombre que salvó a su familia en el Edificio Nakatomi, se vistió de conejo rosa, trabajó con Wes Anderson, Terry Gilliam y Quentin Tarantino y recibió, finalmente, su confirmación absoluta como héroe de acción apareciendo en el battle royale de Sylvester Stallone. Es el momento de repasar los mayores éxitos de un actor al que echaremos de menos. Su carrera comenzó como extra en ‘Veredicto final’ y ha culminado tras cuatro décadas dejando atrás escenas míticas, momentos icónicos y personajes para la historia. Con vosotros, Bruce Willis: un actor para el recuerdo.

‘Luz de luna’ (1985)

Creador: Glenn Gordon Caron. Reparto: Cybill Shepherd, Bruce Willis, Allyce Beasley, Curtis Armstrong, Jack Blessing

Cuesta creerlo, pero antes de convertirse en John McClane, Bruce Willis era un actor de comedia romántica. De hecho, el público americano se negaba a verle de otra manera. No fue fruto de la casualidad. De hecho, se lo ganó a pulso: venció a 3000 actores en el casting de 'Luz de luna' y le dio a David Addison Jr el tono exacto que necesitaba. Lo que empezó como una parodia del género detectivesco que entendía perfectamente sus manerismos acabó convirtiéndose en una parodia de sí misma, con un episodio final en el que Cybill Shepherd y Bruce Willis (que, según rumores, se llevaban a matar) se enteraban de que la serie había sido cancelada e iban a pedir cuentas al productor. Lo meta no se inventó en el siglo XXI.

‘Jungla de cristal’ (1988)

Director: John McTiernan. Reparto: Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia, Alexander Godunov, Paul Gleason, Reginald VelJohnson

Poneos en situación: el actor de la comedia romántica más exitosa de los últimos años, cuyo único papel conocido en el cine ha sido junto a Kim Basinger en ‘Cita a ciegas’ ha sido elegido, de la nada, como el protagonista de una película de acción, tiros y explosiones. ¿Cómo reaccionaríais? Seguro que buscaríais el meme más gracioso posible para burlaros de la situación, ¿verdad? No os sintáis culpables: a finales de los 80, el público americano reaccionó a ‘Jungla de cristal’ con risas, abucheos y jolgorio y los productores, con terror, quitaron a Bruce Willis del cartel, dejando como único protagonista al Edificio Nakatomi. El resto es historia del cine: el estreno fue tal bombazo que catapultó a Bruce Willis a la fama como héroe de acción, a John McClane como personaje mítico y a “Yipi-ka-yei” como una de las frases más conocidas (y parodiadas) del mundo. Ho-ho-ho.

‘El último boy scout’ (1991)

Director: Tony Scott. Reparto: Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Halle Berry, Joe Santos, Noble Willingham, Bruce McGill, Danielle Harris

Después de dos ‘Junglas’, la carrera de Bruce estaba un poco perdida. Sí, cobraba auténticas salvajadas, pero parecía que iba a ser flor de un día. Ni ‘El gran halcón’ (peliculón incomprendido, por cierto) ni ‘La hoguera de las vanidades’ tuvieron el más mínimo éxito en taquilla. Tuvo que venir Tony Scott, el autor de ‘Top gun’ y ‘Superdetective en Hollywood II’, a poner las cosas en orden. Bueno, más o menos. Lo cierto es que en el rodaje todo el mundo se llevaba mal en una crisis absoluta de masculinidad tóxica: Joel Silver, el productor, y Bruce Willis, se armaron contra Tony Scott; Willis no aguantaba a Damon Wayans, su compañero; el guionista, el mítico Shane Black, tenía que rehacer diálogos cada día… Y, pese a todo, ‘El último boy scout’ es una maravilla de la socarronería, la acción sin complejos de inicios de los 90 y una buena muestra del poder que llegó a tener el actor en Hollywood, capaz de modificar rodajes solo con un chasquido de sus dedos.

‘La muerte os sienta tan bien’ (1992)

Director: Robert Zemeckis. Reparto: Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, Isabella Rossellini, Ian Ogilvy, Adam Storke, Nancy Fish, Sydney Pollack, Carol Ann Susi

Bruce Willis no solo cultivó su faceta como hombre rudo de acción: también hubo un hueco para la comedia… aunque, en este caso, estuviera adelantada a su tiempo. ‘La muerte os sienta tan bien’ fue un fracaso de Robert Zemeckis pero permitió a la estrella del cine de acción tener escenas junto a Goldie Hawn, Meryl Streep e Isabella Rossellini. Casi nada. Vista hoy, los efectos especiales son encantadores, el humor es negro como la oscuridad y es de culto, especialmente entre la comunidad LGTB.

‘Pulp fiction’ (1994)

Director: Quentin Tarantino. Reparto: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, Maria de Medeiros, Ving Rhames, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Christopher Walken, Bruce Willis

Si ‘Reservoir dogs’ revolucionó Sundance y Cannes, ‘Pulp fiction’ marcó un antes y un después en la historia del cine. No solo presentó a Quentin Tarantino al gran público, sino que, además, trajo de vuelta a John Travolta, ninguneado desde hacía años, y dio a Bruce un papel que le otorgó un renovado respeto en Hollywood. La apariencia física del actor era vital para Tarantino, que por más que se empeñara no podía pensar en otra persona para interpretarle. Era la mayor estrella del reparto, pero no hizo un favor a la película: ‘Pulp fiction’ hizo más por él de lo que jamás él podría haber hecho por ‘Pulp fiction’.

‘El color de la noche’ (1994)

Director: Richard Rush. Reparto: Bruce Willis, Jane March, Rubén Blades, Scott Bakula, Leslie Anne Warren, Lance Henriksen, Brad Dourif, Eriq La Salle

El mismo año de ‘Pulp fiction’, Bruce Willis tocó fondo con un thriller erótico a rebufo de ‘Instinto básico’. 'El color de la noche' fue, nos guste o no, una de las películas que más titulares le ha dado al actor. ¿El motivo? En una escena de sexo subacuática podíamos ver su pequeño Bruce. En unos tiempos pre-Internet, los planos del pene del actor se hicieron virales, y, aunque la película fue considerada un horror imposible de ver sin reírse, él (Bruce, no su parte pudenda) salió más o menos indemne.

‘12 monos’ (1995)

Director: Terry Gilliam. Reparto: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, David Morse, Christopher Meloni

Después de trabajar con Zemeckis y Tarantino, Willis terminó de poner su carrera en la línea correcta siendo dirigido por Terry Gilliam, en '12 monos', un largo inspirado por el corto ‘La Jetée’ en el que compartió escenas con un fabuloso Brad Pitt. Obviamente, fue un exitazo que marcó los siguientes años de su filmografía como un actor serio, comprometido y que sabía escoger sus proyectos cuidadosamente. Al final, Pitt fue nominado al Óscar, un premio que a nuestro héroe siempre se le ha resistido… Y no es porque no lo mereciera.

‘El quinto elemento’ (1997)

Director: Luc Besson. Reparto: Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich, Ian Holm, Chris Tucker, Luke Perry, Brion James

En la línea de ‘12 monos’, Bruce Willis no paró de encadenar peliculones a mediados de los años 90. Luc Besson tardó 22 años en hacer 'El quinto elemento', pero le salió tal y como quería. Bruce Willis, Gary Oldman y Milla Jovovich protagonizan esta historia apartada del esperable nihilismo proveniente de un argumento tan peculiar, que se niega a aceptar tus expectativas y que se convirtió, rápidamente, en una película de culto que se ha intentado copiar hasta la saciedad (con poco éxito).

‘Armageddon’ (1998)

Director: Michael Bay. Reparto: Bruce Willis, Ben Affleck, Liv Tyler, Billy Bob Thornton, Will Patton, Michael Clarke Duncan, Owen Wilson, Peter Stormare, Steve Buscemi, William Fichtner, Keith David

Decid lo que queráis de ‘Armageddon’, pero 25 años después sigue estando presente en la memoria colectiva. Esta sobredosis de Michael Bay sobre un grupo de perforadores de petróleo convertidos en astronautas que deben parar un meteorito tiene acción increíble, emociones exageradas e incluso momentos de humor tontorrón que funcionan. Puede que sea una película absolutamente testosterónica, pero también una de las que mejor definen los años 90. Prueba de ello es que ‘I don’t want to miss a thing’, de Aerosmith, sigue siendo tan temazo como el primer día.

‘El sexto sentido’ (1999)

Director: M. Night Shyamalan. Reparto: Bruce Willis, Toni Collette, Olivia Williams, Haley Joel Osment, Donnie Wahlberg

Y si ‘Armageddon’ resuena todavía, ¿qué decir de “En ocasiones veo muertos”? M. Night Shyamalan se dio a conocer con esta película reconocida ahora por su tensión (y, por qué no negarlo, por su final sorpresa) y que en su momento le valió halagos a todo el reparto, aunque, una vez más, sin Óscar para Bruce. Una historia de fantasmas tan bien contada que si has llegado al día de hoy sin verla y sin saber el final, deberías echarle un vistazo antes de que la cultura pop te lo arruine para siempre.

‘Friends’ (2000)

Creadores: David Crane y Marta Kauffman. Reparto: David Schwimmer, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow

Es inevitable hablar de la mejor estrella invitada de la historia de ‘Friends’: Bruce Willis como el padre de la novia de Ross y, al mismo tiempo, novio de Rachel. Si su escena bailando tras decirse frente al espejo “Eres un tío chachi” no te hace reír, pocas cosas lo harán. En aquella época, Matthew Perry apareció con él en ‘Falsas apariencias’ y una cosa llevó a la otra. Al final, este supuso su último Emmy, trece años después de vencer como mejor actor por ‘Luz de luna’. Fueron solo tres episodios, pero qué tres episodios. Los propios de un figura.

‘El protegido’ (2000)

Director: M. Night Shyamalan. Reparto: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright Penn, Charlayne Woodard, Spencer Treat Clark

M. Night Shyamalan volvió a confiar en un Bruce Willis en pleno estado de forma para su siguiente película tras ‘El sexto sentido’. ‘El protegido’ es una película de superhéroes que abraza la metareferencialidad: se trata de una historia de orígenes en la que Willis consigue convertirse en el héroe gracias a un fanático de los cómics con los huesos hechos de cristal. Shyamalan insistió en que esta era solo la primera parte de una trilogía, y pocos le escucharon cuando sus siguientes películas fueron por otros derroteros. Poco imaginaban que casi dos décadas y muchos cambios después, Shyamalan iba a conseguir cerrarla. Pero no adelantemos acontecimientos.

‘Sin city’ (2005)

Directores: Frank Miller y Robert Rodríguez. Reparto: Jessica Alba, Devon Aoki, Alexis Bledel, Powers Boothe, Rosario Dawson, Benicio del Toro, Michael Clarke Duncan, Carla Gugino, Josh Harnett, Rutger Hauer, Jaime King, Michael Madsen, Brittany Murphy, Clive Owen, Mickey Rourke, Nick Stahl, Bruce Willis, Elijah Wood

Una de las películas mainstream más atrevidas de los 00, dirigida al alimón por Robert Rodríguez y Frank Miller (con Tarantino como director invitado) contó con Willis en una de sus historias, ‘Ese bastardo amarillo’, interpretando a un policía a punto de retirarse enfrentado al último caso de su vida. La película es un relato pulp llamativo que parece sacado directamente de las páginas del cómic, con las historias muy bien escogidas. Nueve años después, tendríamos que decir lo contrario de su secuela, también protagonizada por él… pero ya en caída libre.

‘La jungla 4.0’ (2007)

Director: Len Wiseman. Reparto: Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant, Maggie Q, Mary Elizabeth Winstead, Cliff Curtis, Kevin Smith

Habían pasado doce años ya desde ‘Jungla de cristal: La venganza’ y toda una generación que había crecido con John McClane reaccionó primero con extrañeza y después con curiosidad a una nueva entrega de la saga. ‘La jungla 4.0’ recibió unas críticas tibias en su momento, pero es mucho mejor de lo que se le reconoce. Sus efectos prácticos que dejan de lado el CGI, sus escenas de acción explosivas y el retorno de McClane por todo lo alto merecen ponerla al nivel de la trilogía original. De la quinta parte no se habla, ¿vale?

‘Los mercenarios’ (2010)

Director: Sylvester Stallone. Reparto: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Tery Crews, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Randy Couture, Charisma Carpenter

Sylvester Stallone hizo una película de ensueño. La trama daba absolutamente lo mismo, pero ver juntos a Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Tery Crews, Mickey Rourke, él mismo y Arnold Schwarzenegger era el sueño de cualquier fan del cine de acción de la década anterior. Por supuesto, aunque Bruce se negó en un inicio, terminó aceptando hacer el papel del hombre que contrata al grupo. En la segunda parte se unía a la lucha junto con el mismísimo Jean-Claude Van Damme. Le hemos agradecido poco a Stallone esta saga salida directamente de nuestros sueños adolescentes.

‘Moonrise kingdom’ (2012)

Director: Wes Anderson. Reparto: Jared Gilman, Kara Hayward, Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Harvey Keitel

Wes Anderson escribió el papel del capitán Sharp pensando en el fallecido James Stewart, pero el papel recayó en Bruce Willis. Un policía icónico y bonachón para una de las mejores películas de la pasada década. ‘Moonrise kingdom’ es una película de amor, imaginación y cariño infantil que enamora al más pintado. Aún ahora, la mejor obra de Anderson a todos los niveles, una fábula adorable y el último gran papel de Willis apartado de la acción.

‘Looper’ (2012)

Director: Rian Johnson. Reparto: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Paul Dano, Noah Segan, Piper Perabo, Jeff Daniels

Dentro de sesenta años, los asesinatos están prohibidos, pero viajar en el tiempo y matar a alguien no. Ese es el trabajo de Joe, que viaja desde el futuro destinado a… matarse a sí mismo. Rian Johnson (sí, el de ‘Star Wars episodio VIII’) nos hizo creer que Bruce Willis era el futuro de Joseph Gordon-Levitt con una película juguetona, repleta de giros imposibles y que juega con los viajes en el tiempo de manera decididamente valiente.

‘Glass’ (2019)

Director: M. Night Shyamalan. Reparto: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, James McAvoy, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy, Spencer Treat Clark, Charlayne Woodard

Antes de que nuestro protagonista entrara en la debacle de las películas de acción baratas tuvo tiempo para una última colaboración con Shyamalan en el cierre de la trilogía que empezó con ‘El protegido’ y continuó con ‘Múltiple’. Una vez nos han presentado al superhéroe y al villano, solo queda enfrentarles bajo la batuta de su mentor, Elijah Price (Samuel L. Jackson). Aunque no es el mejor Shyamalan, es reconfortante ver cómo la visión que tuvo veinte años antes pudo plasmarse finalmente en una trilogía para el recuerdo.

Bruce Willis tiene aún películas por estrenarse (incluyendo una que le reunirá de nuevo con John Travolta), pero ha decidido colgar los hábitos por su propio bien: según cuentan los directores de sus últimas películas, su enfermedad había ido a peor y nadie terminaba de entender por qué un actor tan fabuloso como él había caído en el infierno de las películas directas a vídeo. No nos quedemos con eso: tras él hay un legado de películas míticas, actuaciones icónicas, frases que pasarán a la historia del cine y momentos irrepetibles protagonizados por un actor con la mirada triste, la sonrisa canalla y la actitud de galán romántico resignado a ser un héroe de acción.

Hasta siempre, Bruce. Te echaremos de menos.