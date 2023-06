Pasión y remordimientos en el lejano Oeste: Pedro Almodóvar ofrece en el western 'Extraña forma de vida' una interesante obra de madurez que deja con ganas de más

Resulta evidente cuando un autor entra en edad avanzada y empieza a ver su vida y su obra con perspectiva. Un sentimiento recurrente es el arrepentimiento, a menudo por considerar que tiene todavía mucho que ofrecer al arte que le llena pero cada vez menos tiempo que dedicarle. Los dolores recuerdan la cercanía de la muerte, pero el deseo de contar y conectar está muy presente.

Las declaraciones de Martin Scorsese al respecto antes de la exhibición de su 'Killers of the Flower Moon' en Cannes fueron muy elocuentes al respecto. Sentir que has encontrado una nueva manera de expresarte justo cuando sientes que todo se va a terminar. Un sentimiento que comparte Pedro Almodóvar, con declaraciones en la misma línea expresando su impulso por escribir más que nunca. Aunque es también algo que flota en 'Extraña forma de vida'.

La salvaje ley del deseo

El manchego regresa al formato del cortometraje un par de años después de 'La voz humana', aprovechando este contexto reducido para probar el salto al cine americano que durante tantos años ha postergado. Dos obras en lengua inglesa en corto tiempo indican ese hambre por probar territorios nuevos mientras sea posible, llevado aquí aún más lejos al meterse en un género tan estadounidense (pero tan español, por las localizaciones) como el western.

Ethan Hawke y Pedro Pascal son los protagonistas de este viaje al lejano Oeste con tanta pasión como arrepentimiento. Ambos interpretan a antiguos pistoleros reconvertidos a sheriff y ranchero respectivamente, reencontrándose 25 años después de sus aventuras de juventud (criminales y sexuales). Aunque los motivos de la reunión, tan emotiva y ardiente como teñida por el arrepentimiento, van más allá de intentar reparar lazos que no deberían haberse roto.

Con la edad, Almodóvar ha ido desprendiéndose de excentricidades visuales, con colores ligeramente más neutrales (siguen siendo más vivos que los de la mayoría de películas que se estrenan) y puesta en escena más austera, aunque elegante. Eso parece venir bien en su salto al cine en inglés, haciendo una transición más fluida aquí que en 'La voz humana', dando a este western un aroma reposado exquisito que sirve de maravilla a esta historia de amor alejada del furor de la juventud, con posibilidades frustradas, remordimientos y achaques físicos.

'Extraña forma de vida': duelos y achaques

La historia de estos dos amantes en el Oeste está contada de forma exquisita, metiéndonos en ella desde el mismo momento en que Hawke y Pascal comparten pantalla. Sus interacciones y reflexiones solitarias plasman las alegrías y pesares por el amor reencontrado, ya mostrado de manera bella en uno de los mejores momentos de 'Dolor y gloria', con la que tiene un diálogo interesante.

Sin embargo, el formato cortometraje resulta un arma de doble filo. Aunque este sea el que permita que exista, porque difícilmente iba a convencer a la casa de moda Saint Laurent de producirle esto en forma de largometraje, lo constreñido del metraje aprieta demasiado una historia que pide oxígeno. Especialmente en momentos como "el duelo", que se sienten más apresurados y descuidados que cuando Almodóvar se puede permitir reposar.

Al final quedan ganas de más. Tanto porque esta historia pueda desarrollarse de forma más orgánica, disfrutando más del espléndido trabajo de Hawke y Pascal indagando en lo que pudieron tener, como para poder deleitarse con el fino trabajo de Almodóvar en la dirección. La atmósfera del western clásico se replantea bien para dar cabida al melodrama romántico, que alcanza cotas deliciosas en ese final con reproche. Perfectamente nos veríamos 68 minutos de esto en lugar de 31, y así de paso la colocamos entre sus mejores películas recientes.

