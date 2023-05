Festival de Cannes 2023: la ley y el deseo triunfan en 'Extraña forma de vida', el western "camp" de Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal

Corazón independiente/ corazón que no comando:/ vives perdido entre la gente, / tercamente sangrando.

Solo en una película de Pedro Almodóvar el protagonista se nos presenta en pantalla al son de un desgarrado fado. En 'Extraña forma de vida', su peculiar y conmovedora aproximación al género del western, estrenada en Special Screenings del Festival de Cannes 2023, se escucha de los labios de un hermoso cowboy (Manu Ríos) poner sus labios a la versión de Caetano Veloso del fado de Amália Rodrigues que da título al cortometraje. Su aterciopelada voz, en mitad de un pueblo del Oeste, levanta el telón para que Pedro Pascal, en el papel de Silva, entre en escena como jamás ha entrado un pistolero en el cine.

'Extraña forma de vida', sí, nos deja con la miel en los labios, porque esta pieza que deconstruye el western, con unos arrebatadores Ethan Hawke y Pedro Pascal es un trabajo iconoclasta con el género y continuista con el universo de Almodóvar. Dos mundos que han colisionado brillantemente y que ojalá sigan sacudiéndose entre sí para que germinen más historias como esta.

El cortometraje de Almodóvar cuenta, de hecho, la historia de una colisión, la de sus protagonistas, quienes llevan en lo más dentro de sí mismos las dos pulsiones que Almodóvar ha ido trabajando a lo largo de su filmografía: la ley y el deseo. El primer concepto tiene el rostro de un Ethan Hawke recto y gélido, el sheriff Jack, mientras que el segundo lo encarna un Pedro Pascal seductor, carnal y con un as en la manga.

Bienvenidos al western almodovariano

Si el western nos ha enseñado algo a lo largo de su dilatadísima historia es que cada vez que un forastero llega a un enclave del Oeste, el polvo del desierto se levanta y las balas silban por doquier. Almodóvar se ciñe a las convenciones narrativas del género en este corto que explica, en efecto, la llegada de un extraño –hace 25 años que Silva no ve a antiguo amigo Jack–, pero que está teñido de la idiosincrasia que ha hecho del manchego un cineasta aclamadísimo en todas partes y, como hemos podido comprobar, y sobre todo en Cannes.

Colores vivos, un diseño de producción de nuevo exquisito, obra de Esther García, y un vestuario sencillo, adecuado y elegante, prestado para la ocasión por Saint Laurent y Anthony Vaccarello, director creativo de la firma francesa (productora de la pieza), son algunas de las señas de identidad que el cineasta manchego modula en su último trabajo. Todo en un escenario que, como manda el canon, se rinde al paisaje agreste y polvoriento.

Es cierto que las escenas de lucha y las batidas en duelo aparecen aquí filmadas de manera disruptiva, como también que el juego de lentes y escalas a menudo confunde o que por momentos la partitura de Alberto Iglesias eclipsa algunas escenas importantes. No importa, porque 'Extraña forma de vida' se rinde al amor y la furia, a las emociones de dos hombres ligados íntimamente por un amor secreto que se reencuentran cara a cara en una "noche orgiástica" para responder a uno de los interrogantes de este género definido, sin lugar a duda, por su masculinidad.

La respuesta de Almodóvar a 'Brokeback Mountain' y su crítica a 'Yellowstone'

¿Es 'Extraña forma de vida' una respuesta a una de las preguntas clave que se hacían Ennis y Jack en 'Brokeback Mountain', el clásico de cowboys gays de Ang Lee? Para Pedro Almodóvar no hay duda alguna y confiesa que el personaje encarnado por Pedro Pascal dialoga con el de Heath Ledger. El manchego afirma que su corto celebra, al exponerlo, el homoerotismo subyacente en los relatos de cowboys que tanto han alimentado la historia del cine.

En la charla en la sala Debussy del Palais des Festivals que siguió al estreno de la obra, el cineasta dejó claro que a la hora de plantear el trabajo tenía ese interrogante en mente. El corto, no obstante, "es independiente a otras películas a otros westerns, independiente a lo que llamamos un western europeo que comienza con Leone y cambió las reglas del juego". 'Extraña forma de vida' es, en palabras de Almodóvar, un western "a mi manera".

No es de extrañar que el director cite los recientes westerns de tres directoras anglosajonas –'The Rider', de Chloé Zhao; 'First Cow', de Kelly Reichardt; y 'El poder del perro', de Jane Campion– como algunos de los títulos del género que más le han llamado la atención. Por el contrario, obras catódicas como 'Yellowstone', protagonizada por Kevin Costner, le recuerdan a un tipo de western "más tradicional, en el peor sentido del término".

Los puristas, está claro, no congeniarán con 'Extraña forma de vida', pero quienes no le teman al Almodóvar más creativo disfrutarán de esta nueva joyita y conmovedor triple salto sin red del manchego. Un triunfo en Cannes.

