El Festival de Cannes 2023 arranca y hay 7 grandes motivos para esperar una edición espectacular

Hoy arranca la 76ª edición del Festival de Cannes, sin duda el más famoso y más grande escaparate de cine del mundo. Cada año tenemos dudas y quejas sobre la programación y parece que la fuerza del certamen se desvanece junto al séptimo arte frente al streaming, o por la competición con otros festivales, pero terminamos convencidos de que Cannes selecciona lo mejor de lo mejor; es el principal prescriptor dentro de los festivales de cine. No es posible reunir aquí todas las mejores películas del año pero siempre pasa lo mismo: al final comprobamos que la mayoría se han proyectado en Cannes.

Y he dicho aquí porque, sí, Espinof vuelve a estar acreditado un año más y un servidor ya os está escribiendo en este pueblecito francés de playa donde, desde hoy hasta el 27 de mayo, no sólo vamos a ver toneladas de películas esperadísimas sino que van a desfilar toda clase de estrellas, cineastas, actores, celebridades y artistas de la industria. 12 días (aunque yo no me quedo hasta el final) muy intensos que transforman Cannes en un lugar realmente extraño y fascinante.

¿Y qué pasa con esta edición 76? ¿Es realmente interesante o sólo es otra más? ¿Estamos exagerando los que hemos venido hasta aquí para intentar convencernos de que merece la pena? ¿Es un mecanismo de defensa para superar esos momentos donde toca ver películas absolutamente inaguantables? Puede ser. O quizá no, ya veremos. En todo caso, ya os digo que Cannes 2023 promete ser apasionante y estos son los motivos por los que estoy con el entusiasmo por las nubes.

¡Vuelve Indiana Jones!

No me escondo. La película que más me ilusiona de lo que queda de año es 'Indiana Jones y el Dial del Destino' ('Indiana Jones and the Dial of Destiny') así que tengo el tren del "hype" un poco descontrolado. Igual acaba en decepción... pero no creo, al menos estará entretenida y, seamos claros, es una superproducción de Hollywood para arrasar en taquilla. Cine de aventuras a lo bestia. Nadie espera una obra asombrosa ni que esté al nivel de las primeras entregas, de hecho no dirige Steven Spielberg por primera vez en la saga; sin embargo, James Mangold parece un recambio estupendo y lo que han mostrado los trailers invita al optimismo. Además, es la última vez que veremos a Harrison Ford en la piel del héroe; lo ha confirmado el actor. Pase lo que pase, creo que la emoción está garantizada.

El western de Almodóvar

Pedro Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal. Esto se vende solo (con todo el amor a El Deseo). Por fin, tras barajar la posibilidad de adaptar 'Brokeback Mountain' y quedar insatisfecho con la cantidad de sexo que rodó Ang Lee, Almodóvar nos trae su primer western hablado en inglés y lo hace con dos estrellas encabezando el reparto. Casualmente, Pascal llega tras convertirse en uno de los actores de moda tras su trabajo en 'The Last of Us' y 'The Mandalorian'. El hecho de no ser un largometraje y que se presente fuera de concurso restan algo de importancia a la presentación de 'Extraña forma de vida' pero para mí es uno de los estrenos más potentes del festival y le tengo muchas ganas.

3 horas de cine con Scorsese

Directed by Martin Scorsese. Es difícil no entusiasmarse cuando este cineasta va a presentar un nuevo trabajo. Una nueva lección de cine, ni más ni menos. Y ojo porque este otro western vuelve a juntar en pantalla a Leonardo DiCaprio con Robert de Niro. Junto a ellos, Jesse Plemons, Brendan Fraser o John Lithgow. 'Killers of the Flower Moon' es sin duda uno de los grandes estrenos del año, y diría que de la década.

Para rebajar un poco las expectativas, esta ambiciosa producción que dura algo más de 200 minutos no compite en Sección Oficial. Según Ruben Östlund, presidente del jurado de esta edición, Scorsese no ha querido competir porque "el riesgo", en su caso, es más elevado que la recompensa. Quizá no estemos ante una de las obras más inspiradas del director de 'Taxi Driver', o puede que simplemente el realizador no esté cómodo con lo que implica competir en el festival, pero vamos a disfrutar igualmente.

La España de Wes Anderson

También es un acontecimiento que Wes Anderson estrene nuevo largometraje. Por cierto, rodado en Chinchón (Madrid). En la fantástica redacción de Espinof hay muchos piques, por supuesto, y uno de ellos tiene lugar siempre que surge el nombre del director de 'La crónica francesa'. No voy a volver a decir aquí que los fans del cineasta tenemos la razón y sus haters están equivocados... pero claro, es así.

No tiene culpa Anderson de ciertas cosas que pasan a su alrededor, como haberse convertido en un autor mainstream de postureo con toda clase de merchandising a su alrededor, memes en redes sociales o vídeos de TikTok donde hay gente desesperada por obtener una medallita. La obra de Anderson desprende amor por el cine y lleva desde 'Bottle Rocket' (1996) creando con un universo propio lleno de detalles maravillosos, personajes entrañables y un delicioso sentido del humor. Y no es casual que medio mundo quiera estar en sus películas; esta vez ha contado con Tom Hanks, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Steve Carell, Edward Norton, Willem Dafoe o Jeff Goldblum, entre otros. 'Asteroid City' es imprescindible.

El rey de la polémica

Siempre es divertido comprobar qué película se elige para inaugurar un festival. Este año, Cannes ha apostado por 'Jeanne du Barry', que a pesar de estar dirigida, coescrita y coprotagonizada por Maïwenn, viene rodeada por el morbo de volver a ver a su otra estrella, Johnny Depp. El actor fetiche de Tim Burton regresa por todo lo alto tras su escandaloso juicio con Amber Heard, que le acusó de malos tratos y abuso durante su relación. Depp parece haber salido reforzado y Cannes entiende que todo está bien otra vez así que abre su nueva edición con este drama de época donde el intérprete da vida al rey Luis XV. No me espero gran cosa, sinceramente, pero será interesante.

Récord de directoras en competición

Este año el festival de Cannes ha seleccionado a 9 directoras para competir por la Palma de Oro, una cifra récord para el certamen (aun así, sólo es el 31,5% de la Sección Oficial). Las candidatas son Jessica Hausner ('Club Zero'), Catherine Breillat ('Last Summer'), Justine Triet ('Anatomie d’une chute'), Ramata-Toulaye Sy ('Banel et Adama'), Kaouther Ben Hania ('Olfa’s Daughters') y Alice Rohrwacher ('La Chimera'). De esta lista hay que destacar a Sy, la única debutante entre todos los cineastas de la Sección Oficial en esta edición 76; tengo mucha curiosidad por descubrir su trabajo.

Víctor Erice y el esperado regreso de otros maestros

Es complicado destacar nombres de entre todos los artistas estimulantes que han sido seleccionados para presentar sus nuevos trabajos en esta 76ª edición. Además de los cineastas ya mencionados, se va a proyectar lo último que han dirigido Aki Kaurismäki, Steve McQueen, Takeshi Kitano, Wim Wenders, Ken Loach o Jonathan Glazer, que vuelve al cine tras volarnos la cabeza con 'Under the Skin' (2013)... Quiero ver todo lo que han hecho. Pero como cinéfilo nacido en España, estoy entusiasmado por descubrir la nueva obra del ilustre Víctor Erice.

Extrañamente, su película, 'Cerrar los ojos', no compite por la Palma de Oro. Esta circunstancia, unida a prejuicios sobre el cine español o sus actores (de verdad, ¿qué problema tenéis ahora con José Coronado?), ha llevado a pensar que quizá estamos ante una obra fallida. Podría ser, claro, pero repito lo mismo que con Scorsese: me da igual que no vayamos a ver ya sus mejores obras, sé que voy a gozar con la experiencia. Es normal que no nos sorprendan ya, sus mentes han envejecido (las nuestras también), ya sabemos qué hacen y conocemos sus estilos y formas de narrar, pero ante todo son maestros del séptimo arte. No sé vosotros, pero yo deseando ver el material.

Durante estos días os iremos contando cómo es el cine del Festival de Cannes 2023, sus mejores películas y las... no tan buenas. Ya sabéis que soy Juan Luis Caviaro y podéis seguirme en Twitter, donde iré dejando mis opiniones sobre lo que vaya viendo (y otras cosas de estar aquí), y como novedad este año me acompaña en Cannes la valiente Paula Arantzazu Ruiz, que también está en Twitter. Deseadnos suerte, la vamos a necesitar...

