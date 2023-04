Pedro Pascal, Ethan Hawke y Almodóvar ya tienen tráiler de 'Extraña forma de vida', su western queer cañí que se verá en Cannes

Pedro Pascal se ha convertido, por mérito propio, en el novio de Internet. No hay día sin noticia, meme o declaración que nos ponga el corazón un poco tierno con el actor de 'The mandalorian', pero Pedro Almodóvar ha decidido que en su nuevo cortometraje será, además, el novio de Ethan Hawke. Ahora, el primer tráiler de 'Extraña forma de vida' antes de su estreno en Cannes nos presenta un western entre lo cañí y lo continuísta que sirve como respuesta poco disimulada a 'Brokeback mountain'.

Una de Pascal y una de arena

Almodóvar es un director que en Estados Unidos tiene todo el amor que no tiene en ciertos sectores de España. De hecho, se ha rumoreado durante años su salto a Hollywood pero de momento se conforma con realizar cortos: en 2020 hizo el fabuloso 'La voz humana', un tour de force de Tilda Swinton, y ahora es el turno de 'Extraña forma de vida', que promete emociones a flor de piel, disparos al alma y momentos repletos de (des)amor.





En el corto, presentado por el director como un western queer, veremos a un ranchero y un sheriff que se reencuentran después de 25 años. Pero el motivo de su viaje no es exclusivamente volverse a ver. "Nunca me quisiste, nunca has querido a nadie en tu vida", dice el personaje de Pascal antes de ser apuntado por el cañón de una pistola. No se puede decir que Almodóvar haya tirado por la sutileza.

Y, pese a todo, tenemos todos los elementos del western clásico: pistolas, caballos, arena, baños, abrevaderos... De momento lo único que sabemos es que podrá verse en el Festival de Cannes, que se celebrará a partir del 16 de mayo, y su destino después es incierto: 'La voz humana' se proyectó en cines en un tiempo de duda por el Covid, pero lo normal no es dar sesiones a un cortometraje. Habrá que esperar. ¿Quién sabe? Si algo sabe hacer Pedro Almodóvar es sorprender con lo que menos se espera de él.

