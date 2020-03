19 cortometrajes de grandes directores como Nolan, Aronofsky o Scorsese, que puedes ver en streaming

El tamaño no importa —o eso dicen—, y en el cine, menos aún. Si el otro día lo demostrábamos con nuestra selección de películas ambientadas en una única localización, hoy dejamos la escala a un lado para centrarnos en la duración y ofreceros esta lista con 19 cortometrajes firmados por sendos directores y directoras consagrados.

De nuestro Nacho Vigalondo al siempre estimulante David Lynch, pasando por maestros como Martin Scorsese y Park Chan-wook, a continuación tenéis un buen puñado de propuestas de lo más variopintos para redescubrir a algunos de estos autores desde un nuevo punto de vista.

'7:35 de la mañana' (Nacho Vigalondo)

Empezamos con una auténtica maravilla marca de la casa que, además, le sirvió a nuestro único e irrepetible Nacho Vigalondo para darse una vuelta por los Óscar 2005, en los que estuvo nominado. No hubo suerte con la estatuilla, pero su '7:35 de la mañana' ha quedado en la memoria colectiva como uno de los mejores cortometrajes de la filmografía patria. Puro Vigalondo.

'Two Cars, One Night' (Taika Waititi)

Curiosamente, el neozelandés Taika Waititi coincidió con Nacho Vigalondo en la ceremonia de entrega de los Óscar 2005, en la que también estuvo nominado por este 'Two Cars, One Night'; un corto sobre el primer amor con unas interpretaciones tan cálidas como el corazón que derrocha en sus doce minutos de duración.

'Pioneer' (David Lowery)

David Lowery dio el salto definitivo a la primera plana cinematográfica con las fantásticas 'En un lugar sin ley' —2013— y 'A Ghost Story' —2017, pero antes de esto, el cineasta, además de un par de largometrajes, había firmado un buen puñado de cortos entre los que destaca 'Pioneer'; una pieza en la que un padre cuenta a su hijo una peculiar historia de buenas noches.

'Six Shooter' (Martin McDonagh)

'Escondidos en Brujas', 'Siete psicópatas', 'Tres anuncios en las afueras'... Si los tres largometrajes dirigidos por Martin McDonagh os gustan tanto como a mí, esperad a ver 'Six Shooter', su primer y único cortometraje, con el que arrancó su carrera. Media hora de conversaciones brillantes, una grandísima interpretación principal de Brendan Gleeson y un tercer acto brutal.

'Wasp' (Andrea Arnold)

Si no lo habéis buscado ya y no lo sabíais previamente, tal vez os estéis preguntando quién diantres ganó a Taika Waititi y a Nacho Vigalondo en los Óscar 2005. Pues bien, la triunfadora fue Andrea Arnold, que más tarde dirigiría 'American Honey', 'Fish Tank' o 'Cumbres borrascosas', con este drama que explora las dificultades de una madre de cuatro hijos.

'The Big Shave' (Martin Scorsese)

El maestro Martin Scorsese no necesita carta de presentación. Lo que sí es digno de mención es lo variopinto de una filmografía en la que ha tocado todos los palos habidos y por haber, incluyendo el cortometraje. Después de debutar en el largo con '¿Quién llama a mi puerta?', el bueno de Marty dirigió esta breve pieza en la que un simple afeitado se transforma en una dura crítica sobre la realidad norteamericana en la guerra de Vietnam.

'Doodlebug' (Christopher Nolan)

Amado y odiado a partes iguales, Christopher Nolan es un cineasta que no deja indiferente. Más allá de su habilidad para dar forma a conceptos espectaculares y narrativas rebuscadas, el británico siempre se ha caracterizado por contar historias en las que una obsesión conduce a la autodestrucción para los protagonistas, y esta misma filia temática ya estuvo presente en 'Doodlebug', rodado un año antes que su debut 'Following'.

'Vincent' (Tim Burton)

Antes de enamorar a medio mundo con sus particulares universos y su derroche de creatividad en largos como 'Bitelchus' o 'La novia cadáver', Tim Burton cultivó el medio del cortometraje durante una larga temporada. Una de sus obras cortas más prestigiosas, con permiso de 'Frankenweenie', es 'Vincent', en la que el realizador ya apuntaba maneras con un sentido homenaje al expresionismo alemán y a Edgar Allan Poe. Genial.

'Small Deaths' (Lynne Ramsay)

Con 'Small Deaths', Lynne Ramsay, directora de esas maravillas tituladas 'En realidad, nunca estuviste aquí' y 'Tenemos que hablar de Kevin', ganó el premio del jurado en la sección de cortometrajes del Festival de Cannes de 1996. No es para menos, porque los poco más de diez minutos de duración de esta catártica película valen su peso en oro.

'Welcome Home' (Spike Jonze)

La filmografía de Spike Jonze es una auténtica locura y una clase magistral de creatividad audiovisual rebosante de talento y grandísimas ideas. Entre su nutrida colección de piezas cortas publicitarias asociadas a grandes marcas destaca este 'Welcome Home', en el que Jonze se alió con Apple para promocionar el HomePod y, de paso, deslumbrar con otra viguería técnica y formal.

'The Alphabet' (David Lynch)

Si no conocíais su obra en formato corto y los largometrajes de David Lynch ya os parecen una auténtica locura, agarraos los machos, porque el de Missoula tiende a ponerse especialmente experimental. Tan sólo necesitáis echar un ojo a esta mezcla de acción real y animación en la que el señor Lynch traduce en imágenes una pesadilla para comprender bien de qué hablo.





'Vivo en Joburg' (Neill Blomkamp)

Si sois aficionados a la ciencia ficción, probablemente recordéis con especial cariño 'Distrito 9', el genial debut del sudafricano Neill Blomkamp. Cuatro años antes del estreno del largometraje, Blomkamp plantó su semilla en 'Vivo en Joburg', una versión "lite" de 'Distrito 9' y un ejercicio de "yo me lo guiso, yo me lo como" para enmarcar.

'No Time' (Darren Aronofsky)

Cuatro años antes de reventar cabezas en el Festival de Sundance con su debut 'Pi, fe en el caos', Darren Aronofsky dirigió 'No Time', su primera colaboración con su director de fotografía de cabecera Matthew Libatique. 22 minutos que bien podrían pasar por un mal viaje de ácido pero que los fieles del director sabrán apreciar como la gran rareza que es.

'Yo! My Saint' (Ana Lily Amirpour)

No sólo de Spike Jonze viven las grandes marcas. En 2018, la directora Ana Lily Amirpour, responsable de los largometrajes 'Una chica vuelve a casa sola de noche' y 'Amor carnal', se alió con Kenzo y la líder de los Yeah Yeah Yeahs! Karen O para dar forma a esta pieza en la que moda y música reman en una misma dirección.

'The Neighbors Window' (Marshall Curry)

Aunque la trayectoria profesional de Marshall Curry haya estado siempre ligada al terreno del documental, en el que ha firmado largometrajes como 'Street Fight' o 'If a Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front', ambos nominados al Premio de la Academia; fue su debut en la narrativa de ficción en acción real con 'The Neighbors Window' el que le hizo ganar su primer Óscar este mismo 2020. Llegar y besar el santo, que suele decirse.

'Snow Steam Iron' (Zack Snyder)

Como fiel devoto de Zack Snyder que soy, no podría faltar en esta selección esta salvajada ultra estilizada que el cineasta dirigió en 2017 con la ayuda de sus hijos, un iPhone, un estabilizador de imagen y un dron. El resultado fue 'Snow Steam Iron': cuatro minutos con todas las señas de identidad temáticas y visuales marca de la casa Snyder que harán las delicias de sus fans.

'Night Fishing' (Park Chan-wook, Park Chan-kyong)

Hablando de cortometrajes rodados con iPhone, no podíamos olvidarnos de 'Night Fishing', que codirigieron los surcoreanos Park Chan-wook y Park Chan-kyong. Esta rareza está considerada como el primer cortometraje rodado con un iPhone —en este caso el 4— que llegó a estrenarse en cines, y fue premiado con el galardón al mejor cortometraje en el Festival de Berlín 2011.

Podéis verlo íntegro, con subtítulos en inglés, en la web de Park Chan-kyong.

'The Strange Thing About The Johnsons' (Ari Aster)

Aunque no todos los espectadores terminasen comulgando plenamente con ella, 'Hereditary', de Ari Aster, es una de las óperas primas más brillantes que nos ha dejado el cine de terror durante los últimos años. Antes de poner patas arriba el género con su terrorífico debut, el neoyorquino ya impregnó su peculiar código genético en este brutal cortometraje.

'Mirindas asesinas' (Álex De la Iglesia)

Y qué mejor manera de cerrar esta selección que como la empezamos: con un grande de nuestro cine. Álex De la Iglesia debutó en 1990 con este delirante cortometraje protagonizado por un Álex Angulo inmenso —a quien todavía echamos mucho de menos— y poseedor de un tono y una mala leche que sólo podrían haber salido de la mente del realizador vasco.