Durante décadas el cine estuvo obsesionado con las arenas movedizas. Un día simplemente desaparecieron

Los espectadores de las aventuras cinematográficas clásicas saben que hay tres grandes peligros en un desierto: el calor, las serpientes y las arenas movedizas. Las últimas eran particularmente trágicas, y a no ser que fueras el protagonista estaba claro que no ibas a durar mucho antes de ser engullido por esas dunas. De 'Lawrence de Arabia' a 'Star Wars', durante décadas el cine nos ha metido miedo con esto.

Hoy esas escenas han desaparecido casi por completo del imaginario popular. Puede que porque el cine se haya hartado del cliché, puede que por escasez de aventuras de corte clásico, o puede que hayan pasado página tras años contando algo que no es científicamente cierto. Analisis de Slate reportan que aproximadamente el 3% de las películas de los sesenta incluían alguna escena de arenas movedizas. Ya sea en desiertos, selvas o cualquier otro entorno natural que se les ocurriera. Y la fiebre no paró hasta principios de los dosmil.

Según la ciencia, este es otro de esos casos en los que Hollywood puede haber condicionado fuertemente nuestro entendimiento del mundo real. Lo que se conoce como arenas movedizas es un hidrogel compuesto por agua, arcilla, y bien arena o fango. Aparecen en sitios de humedad, como pantanos y orillas de ríos, y desde luego no en el desierto, como no paraban de sugerirnos las películas más míticas.

El origen de este pánico quizás viene de un evento real. El primer accidente reportado en el rodaje de una película de Hollywood ocurrió en 1914 para la película de 'Across the Border', donde la actriz Grace McHugh y el operador de cámara Owen Carter perdieron la vida tras caer a un río donde había arenas movedizas. Eso no impidió que la película se estrenara, eso sí, y que incluso usara el fallecimiento de la actriz como reclamo de marketing.

Fue a partir de los cuarenta cuando el mito el de ser tragado por completo en segundos al entrar en contacto con arenas movedizas se empezó a extender. Pero es algo que puede incluso desmentirse ya con aquel primer fatídico suceso. Estos accidentes son muy raros, tanto que no existe un conteo oficial, y son casos donde el mayor peligro no es la supuesta succión que nos ha vendido el cine, sino ahogarse en el agua al quedarse atascados.

En la mayoría de los casos el hundimiento no llega a más de la cintura, y salir es un procedimiento que requiere de paciencia pero que se puede realizar en solitario. Para ello se recomienda es sacar las extremidades con fuertes impulsos, tratar de tumbarse sobre la espalda para ejercer menos presión sobre la superficie, y salir arrastrándose hacia atrás.

El verdadero mito son los accidentes desérticos. Las llamadas arenas movedizas secas que hemos visto en películas de Star Wars y que tenemos especialmente asociadas al cine no existen. En 2004, el doctor holandés Detlef Lohse realizó experimentos en laboratorio en los que la mezca prescindía de agua y se le disparaba aire por debajo para soltar los granos. En este caso los objetos sí eran tragados al instante, pero son condiciones que no se dan en la naturaleza.

Pese a que el cine ha ido alejándose de las arenas movedizas con la llegada del nuevo milenio, de vez en cuando aparece alguna película que las trae de vuelta a modo de guiño. En 2008 lo hizo 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal', en 2012 lo hizo 'The Artist', y en 2019 'Star Wars: el ascenso de Skywalker', en los tres casos, son películas que lo usaban a favor como tropo nostálgico.

