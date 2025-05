Desde 2011 'Suits' ha inspirado a toda una nueva generación de estudiantes a ejercer la profesión. Los abogados no creen que sea una buena idea

Antes de que la era del streaming nos atiborrara con series de todas las formas y tamaños, un gran aliado de la pequeña pantalla eran los procedurales. Fueran de médicos, policías o bomberos, para muchos no había mejor plan una noche entre semana que ver cómo los protagonistas resolvían un nuevo caso. Hubo varias series de abogados en aquella época, pero ninguna caló tanto en los espectadores como 'Suits'.

La serie caló quizás demasiado. En 2023 la firma americana EM Law encuestó a 500 profesionales de la ley, y dio con que más de la mitad de ellos habían entrado en la carrera influenciados por alguna serie de televisión. Concretamente, un 30% especificó que era 'Suits' la serie que les había influenciado más que niguna otra. Muchos de ellos también pensaban que era una representación realista de la profesión.

El llamado "Suits effect" no ha pasado desapercibido por los abogados, que a lo largo de estos años han pedido repetidamente que se entre en la carrera por vocación, y no por tratar de cumplir una fantasía televisiva. Desde medios de abogacía como The Innis Herald o Orsus Gate incluso disuadieron por completo de hacerlo, alegando que podían perjudicar a futuros estudiantes ya que la profesión real apenas se relacionaba con la televisiva. Hasta sus propios actores se han reído ante la posibilidad. En una reciente entrevista Gabriel Macht dijo que siempre se disculpaba profundamente cuando alguien le decía que había acabado en la carrera exclusivamente por él.

Entre las principales quejas de los abogados están aspectos clave de la serie como la licencia de abogacía siendo algo opcional que uno de los protagonistas no necesita, que los dramáticos remates finales en los juicios solo existen en televisión, o que es engañoso mostrar el sistema judicial funcionando a esa rapidez, en casos que en su mayoría van a tribunales entre 24 o 48 horas.

Pese a las recomendaciones de los profesionales, esto no ha evitado que la pasada década haya dado muchas nuevas licencias de abogacía a fans de 'Suits'. Para algunos de ellos esta influencia no es algo tan serio, y pueden distanciar perfectamente su amor por los personajes de la serie del desempeño de la profesión. "Admiro la confianza y competencia de Donna, por lo que quiero convertirme en una Donna", decía Olivia Wilson, ejecutiva de EM Law.

Visto cómo le va a la franquicia televisiva, quizás el efecto Suits se vaya evaporando con el tiempo. Tras el éxito de la serie original, que terminó en 2019 y revivió en audiencias gracias a Netflix en 2023, los spin-offs posteriores no han terminado de calar. Tanto 'Pearson' como 'Suits L.A.' solo duraron una temporada. Este último cancelado hace muy poquito porque "no mostraba potencial de crecimiento".

