Martin Scorsese tiene un motivo por el que no se atreve a competir por la Palma de Oro en Cannes: "Tiene más de riesgo que de recompensa"

El Festival de Cannes está a punto de empezar para aquellos afortunados que han podido ir a Francia a ponernos los dientes largos al resto de seres humanos, y hay una ausencia notable en la Sección Oficial: aunque 'Killers of the Flower Moon', la esperadísima película de Martin Scorsese, se proyectará, lo hará fuera de competición... y Ruben Östlund, ganador de la Palma de Oro por 'El triángulo de la tristeza' y 'The Square', ha analizado por qué.

Asesino de críticas

Muchas de las películas que se presentan a competición en el festival lo hacen para ganar cierta tracción, para que la gente pueda seguirlas y las espere con anticipación. Pero hay quien no lo necesita. "Por supuesto, si eres un director del calibre de Martin Scorsese, competir con otras películas tiene más de riesgo que de recompensa: los críticos en Cannes pueden ser duros".

Eso sí, el director sueco anima a todo el que quiera a unirse a la competición: no todo van a ser palabras atemorizantes. Desde luego, si no se presenta a competición no es porque el director del festival, Thierry Fremaux, no lo haya intentado. Bajo su lógica, en 1976 ya ganó la Palma de Oro con 'Taxi Driver' y habría sido bonito que repitiera casi cincuenta años después: además, al lanzarse en cines el 19 de octubre es perfectamente elegible, no es solo un producto para Apple TV+.

En enero, el director del festival le confesó a Variety cómo se sentía al respecto: "Cuando Fellini ganó la Palma de Oro por 'La Dolce Vita' dijo 'No volveré a competir', y Marty ganó la Palma de Oro en 1976. Obviamente uno podría decir que no tiene mucho que ganar considerando su estatus de prestigio. Excepto una cosa: la Palma de Oro. Creo que debería entrar en la competición". Según se comenta, Scorsese tiene hasta el último momento para decidirse, pero no parece que vaya a saltar la sorpresa... por muy cinematográfico que fuera.

