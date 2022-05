Qué ver del Festival de Cannes: tres películas disponibles en streaming que se llevaron abucheos en el festival y son grandes joyas

En la reputación del Festival de Cannes está también los diferentes casos en los que una película es mostrada y se encuentra con un sonoro rechazo del público. Abucheos, abandonos de la sala e incluso sonoros insultos, o lanzamientos de cosas que se tengan a mano, son esperables -y, para algunos cineastas casi deseados- por parte de un público con críticos y miembros de la industria.

Lo que más impresionan son algunos de los casos en los que se llevaron abucheos pero han terminado trascendiendo o se han llegado a considerar obras maestras. Aquí repasamos algunas de las más destacadas, que podemos ver además en plataformas de streaming, para comprobar que a veces el público de Cannes no tiene la más mínima idea de lo que habla -o grita-.

'Taxi Driver' (1976)

Director: Martin Scorsese. Reparto: Robert De Niro, Cybill Shepherd, Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel.

Sí, aunque parezca mentira creerlo, una de las obras maestras incuestionables de Martin Scorsese se llevó unos sonoros abucheos y algún que otro abandono, debido principalmente a su final violento. Por fortuna, el jurado tuvo mejor criterio que los ofendidos, y le dio la Palma de Oro, el mayor galardón del certamen.

Y es que hoy día resulta imposible no hablar de 'Taxi Driver' como una de las mayores obras del cine de los setenta, además de todos los involucrados. Scorsese hace una dura mirada al oscuro corazón de América, y de aquellos marginados que van desarrollando tendencia hacia la obsesión y la psicopatía. Robert De Niro da una de esas interpretaciones para el recuerdo que son imborrables de la cultura popular.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

'Corazón salvaje' ('Wild at Heart', 1990)

Director: David Lynch. Reparto: Nicolas Cage, Laura Dern, Diane Ladd, Willem Dafoe, Harry Dean Stanton, Isabella Rossellini.

Otra ganadora de la Palma de Oro controvertida, ya que también se ganó algunos abucheos entre algunos aplausos de rigor. La desafiante obra de David Lynch se presta a la incomprensión inmediata, aunque el rechazo vino sobre todo por su montaña rusa de violencia y erotismo.

Las cosas como son, esta montaña rusa de violencia y erotismo es justo una de las cosas más apasionantes de 'Corazón salvaje', aparte de unos magníficos Nicolas Cage y Laura Dern que incendian la pantalla con su trabajo y su química mutua. Es posible que otras obras de Lynch generan más simpatía o interés, pero es una de las películas más puro rock and roll de su filmografía.

Ver en Filmin | La crítica en Espinof

'Irreversible' ('Irréversible', 2002)

Director: Gaspar Noé. Reparto: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel, Philippe Nahon, Jo Prestia.

Esta no resulta tan sorprendente. Aquí la duda sería qué no causó rechazo por parte del público, con Gaspar Noé quedándose a gusto retozando en un festival de violencia y crueldad. Desde los actos de venganza descarnada a una de las violaciones más duras que uno puede ver en pantalla, pasando por su particular estructura inversa que nos lleva por la historia en sentido inverso.

Es un apasionante ejercicio de Noé, pero también uno muy duro de presenciar. No es de extrañar que el público reaccionase con más que abucheos y abandonos de la sala: desmayos, vómitos y más reacciones de impacto ante una película donde el término desafiante se queda corto.

Ver en Filmin